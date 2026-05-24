Как правильно рассчитать финансы к предстоящему отпуску

Планируя отпуск, многие заранее думают не только о билетах, маршруте и гостинице, но и о деньгах. Отпускные могут заметно отличаться от привычной зарплаты, а итоговая сумма зависит не только от оклада, но и от месяца, премий, надбавок и даже количества рабочих и праздничных дней в календаре. В этом обзоре СИА-ПРЕСС – как формируются отпускные, какие выплаты учитываются при расчете и когда выгоднее уходить в отпуск, чтобы отдых не ударил по бюджету.

От чего зависит размер отпускных

Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. На него влияет большинство регулярных выплат, которые работник получает за труд.

В расчет входят зарплата, премии, доплаты за выслугу лет и профессиональное мастерство, надбавки за дополнительную рабочую нагрузку, выплаты за работу в ночную смену, в выходные и сверхурочные часы. Также учитываются выплаты за особые условия труда, в том числе вредные или опасные.

Проще говоря, чем выше официальный доход за расчетный период, тем больше может быть сумма отпускных. Поэтому перед отпуском важно учитывать не только оклад, но и премии, надбавки и другие выплаты, которые уже были начислены.

Какие выплаты не увеличат отпускные

Не все деньги, которые работник получает от работодателя, влияют на размер отпускных. В расчет не включаются больничные, командировочные и материальная помощь. Это значит, что если в течение года человек болел, был в командировке или получал разовую материальную поддержку, такие суммы не увеличат средний дневной заработок для отпуска. Кроме того, при расчете не учитываются выплаты за периоды, когда человек фактически не работал, например за короткий отпуск, в том числе неоплачиваемый, или за больничный.

Почему иногда стоит подождать с отпуском

Если работник скоро должен получить премию, повышение зарплаты или другую регулярную выплату, отпуск может быть выгоднее немного отложить. После увеличения дохода средний дневной заработок может вырасти, а вместе с ним — и сумма отпускных.

Особенно это актуально для тех, у кого значительную часть дохода составляют премии, надбавки или выплаты за дополнительные смены и нагрузку. Если уйти в отпуск до начисления таких сумм, они могут не попасть в расчетный период и не повлиять на отпускные.

Как рассчитывают средний дневной заработок

Для расчета отпускных сначала определяют средний дневной заработок. В общем виде схема выглядит так: все выплаты, которые учитываются при расчете за год, делятся на 12 месяцев, а затем на 29,3. Число 29,3 — это фиксированная величина, которая используется как среднее количество календарных дней в месяце.

Например, если работник планирует отпуск в июле 2026 года, в расчет войдут выплаты за год — с июля 2025 года. После определения среднего дневного заработка его умножают на количество календарных дней отпуска. Получившаяся сумма и будет отпускными.

В каком месяце выгоднее уходить в отпуск

С финансовой точки зрения выгоднее выбирать месяцы, в которых по производственному календарю больше рабочих дней и меньше праздников. В такие периоды отпуск обычно меньше снижает общий доход за месяц. Например, в июле 2026 года — 23 рабочих дня. В апреле, сентябре, октябре и декабре — по 22 рабочих дня. Такие месяцы могут быть более выгодными для отпуска, чем периоды с большим количеством праздничных дней.

А вот уходить в отпуск в месяцы с длинными праздниками не всегда выгодно по деньгам. Да, фактически можно дольше отдыхать, но зарплатная часть за месяц может оказаться ниже.

Как сэкономить дни отпуска

Есть и другой подход — не максимизировать отпускные, а продлить отдых за счет календаря. Для этого можно брать отпуск сразу после длинных праздничных выходных.

Например, если в июне нерабочие дни приходятся с 12-го по 14-е число, можно оформить отпуск с 15 по 19 июня. Формально будет использовано только пять календарных дней отпуска, но с учетом выходных 20 и 21 июня фактический отдых продлится дольше.

Такой вариант удобен, если цель — сохранить больше отпускных дней. Но по деньгам он может быть менее выгодным, особенно если отпуск приходится на месяц с большим количеством праздников.

Когда должны выплатить отпускные

Отпускные должны быть перечислены минимум за три дня до начала отпуска. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, работодатель обязан перевести деньги заранее. При этом отпускные могут прийти вместе с зарплатой за месяц. Главное, чтобы был соблюден установленный срок — не позднее чем за три дня до начала отдыха.

Что проверить перед отпуском

Перед тем как писать заявление на отпуск, стоит оценить несколько факторов: когда ожидается премия или повышение, сколько рабочих дней в выбранном месяце, были ли в расчетном периоде больничные или неоплачиваемые отпуска, а также сколько дней отдыха хочется сохранить.

Если главная цель — получить больше денег, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней и учитывать будущие начисления. Если важнее дольше отдохнуть, можно присоединить отпуск к праздничным или обычным выходным.

Такой простой расчет помогает заранее понять, какой вариант будет выгоднее именно в вашей ситуации, и спланировать отпуск без неприятных финансовых сюрпризов.