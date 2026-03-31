Разбираем ключевые изменения для водителей − от страховки до новых ограничений в Сургуте

С 1 апреля 2026 года для водителей не вводят масштабных реформ, но ряд изменений все же вступает в силу. Обновится стоимость ОСАГО, в Сургуте появятся новые правила для электросамокатов, а на рынке автомобилей и обслуживания сохранятся тенденции к росту цен. Разбираемся, что именно изменится и на что стоит обратить внимание.
ОСАГО: с 1 апреля пересчитают КБМ − цена полиса может измениться
Главное изменение для водителей с 1 апреля 2026 года − ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ). Это показатель страховой истории, от которого напрямую зависит стоимость ОСАГО.
КБМ обновляется раз в год и фиксируется на весь страховой период − с 1 апреля по 31 марта следующего года. В течение этого времени он не меняется и применяется ко всем полисам, которые водитель оформляет, напомнили в «Ингосстрах».
Когда водитель почувствует изменения
Важно, что цена ОСАГО не пересчитывается автоматически «задним числом». Если полис уже действует, его стоимость останется прежней. Новый КБМ начинает влиять только:
– при
оформлении нового полиса (в период с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года)
– при продлении страховки
То есть изменение цены водитель увидит в момент покупки следующего ОСАГО.
Почему у многих возникает путаница
Каждый год вокруг 1 апреля появляются сообщения о «новых правилах» или «росте цен на ОСАГО». На практике:
– новых тарифов с 1 апреля не вводят
– массового повышения для всех водителей нет
– меняется только индивидуальный коэффициент
При этом на стоимость полиса также может влиять тарифный коридор, который расширили еще в декабре 2025 года. Но это отдельное изменение, не связанное с апрелем.
Что стоит сделать водителю
Перед покупкой или продлением ОСАГО лучше:
– проверить свой КБМ
– не ориентироваться на прошлую цену полиса
– убедиться, что данные в системе указаны корректно
Если стоимость изменилась неожиданно, причина чаще всего именно в обновленном КБМ, а не в новых законах.
Электросамокаты: в Сургуте вводят новые ограничения и правила парковки
С потеплением на улицы Сургута возвращаются электросамокаты. Вместе с этим в городе вводят новые правила их использования. Ограничения касаются как передвижения, так и парковки.
Где ездить будет нельзя
Власти планируют запретить движение электросамокатов (СИМ):
– по площадям, бульварам и набережным
– на территориях школ и детских садов
– в парках и скверах, где установлен запрещающий знак
– на отдельных участках города, например, на улице Университетской рядом с парком «За Саймой»
Также вводится ограничение по тротуарам: ездить по ним можно только если их ширина превышает 1,5 метра или рядом нет велодорожки.
Скорость ограничат
Для самокатов установят лимиты скорости:
– во дворах и жилых зонах − не более 10 км/ч
– на центральных улицах (Ленина, Комсомольский проспект, Университетская) − до 15 км/ч
Автомобили: эксперты ожидают рост цен, но без резкого скачка
В апреле цены на новые автомобили в России продолжат расти. К такому выводу приходят участники рынка. Однако прогнозы по динамике отличаются.
Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что стоимость машин уже постепенно увеличивается, и эта тенденция сохранится. Об этом сообщает Autonews.ru. Более жесткий сценарий допускает генеральный директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин: по его оценке, с 1 апреля цены могут вырасти на 5-20% в зависимости от бренда и модели. Сильнее всего это может затронуть автомобили, ввезенные по параллельному импорту, а также премиальный сегмент.
В то же время на рынке есть и более сдержанные прогнозы. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что резкого скачка не будет, но возможна небольшая корректировка цен − в пределах 1,5-2%.
Кроме того, эксперты сходятся в том, что рассчитывать на большие скидки в апреле не стоит:
– часть акций может сократиться на фоне оживления спроса
– крупные распродажи маловероятны
При этом полностью скидочные программы не исчезнут. По словам специалистов, при использовании трейд-ин или кредитных программ выгода может составлять от 100 до 900 тысяч рублей.
Техобслуживание: цены в целом стабильны, но расходники могут подорожать
С 1 апреля 2026 года резких изменений в стоимости техобслуживания автомобилей не ожидается, однако отдельные услуги и запчасти могут стать дороже. По информации участников рынка, в премиум-сегменте средний чек за обслуживание за год не изменился и составляет около 33 тысяч рублей. В массовом сегменте зафиксирован рост примерно на 5% − до 19 тысяч рублей, сообщили в Autonews.
Эксперты отмечают, что сам по себе апрель не станет точкой резкого подорожания. Весенний сезон обслуживания растянут по времени, и автовладельцы проходят ТО постепенно, без жесткой привязки к датам.
Рост стоимости в отдельных случаях возможен из-за:
– подорожания запчастей и расходных материалов
– зависимости поставок от курса валют
– логистических сложностей и параллельного импорта
– возможного дефицита комплектующих
Если на рынке возникнет нехватка отдельных деталей, это может привести к дополнительному росту цен.
«Считаю, что цены на обслуживание авто принципиально не изменятся с 1 апреля 2026 года. Весенний сезон более растянут во времени, у автовладельцев нет жесткого лимита, когда сделать шиномонтаж или обслужить автомобиль. Кто-то проведет работы самостоятельно, без помощи СТО, − заявил порталу заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. − Если на рынке появится дефицит позиций, которые поставлялись из стран Ближнего Востока, то это тоже может вызвать корректировку стоимости запчастей в наличии. Дополнительных рисков, кроме геополитических, я не вижу».
Некоторые представители отрасли отмечают, что по сравнению с прошлым годом весеннее ТО уже стало дороже. Среди причин:
– рост стоимости запчастей
– увеличение арендных и коммунальных расходов
– повышение налоговой и административной нагрузки на автосервисы
Минпромторг расширил список автомобилей с налогом на роскошь − теперь в нем 573 модели
Перечень автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, увеличился до 573 моделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный список, опубликованный на сайте Минпромторга России.
Речь идет о машинах, к которым применяются повышающие коэффициенты при расчете налога. Годом ранее в перечень входили 555 моделей.
Сейчас в него включены:
– 305 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей
– 268 моделей дороже 15 млн рублей
В списке представлены автомобили различных марок, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, а также Aurus и ряд китайских брендов — Aito, Hongqi, Zeekr, Voyah, Lixiang. Кроме того, туда входят отдельные модели Ford, Toyota, Tesla, McLaren и других производителей.
Повышенные коэффициенты при расчете транспортного налога действуют в России с 2014 года. Ранее они распространялись на автомобили стоимостью от 3 млн рублей, однако сейчас применяются только к машинам дороже 10 млн рублей.
Важно, что обновленные правила касаются автомобилей, приобретенных после 1 января 2022 года.
Кнопка SOS: обязательную установку могут вернуть раньше срока
Минпромторг предложил досрочно отменить мораторий на установку кнопок SOS (системы ЭРА-ГЛОНАСС), который изначально действовал до конца 2027 года. Если инициативу одобрят, требование могут вернуть уже с 1 апреля 2026 года, передает Autonews.
Речь идет о системе экстренного реагирования при авариях: при ДТП она автоматически передает сигнал в оперативные службы. При необходимости водитель может вызвать помощь вручную − через кнопку SOS (УВЭОС).