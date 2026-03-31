Разбираем ключевые изменения для водителей − от страховки до новых ограничений в Сургуте

С 1 апреля 2026 года для водителей не вводят масштабных реформ, но ряд изменений все же вступает в силу. Обновится стоимость ОСАГО, в Сургуте появятся новые правила для электросамокатов, а на рынке автомобилей и обслуживания сохранятся тенденции к росту цен. Разбираемся, что именно изменится и на что стоит обратить внимание.

ОСАГО: с 1 апреля пересчитают КБМ − цена полиса может измениться

Главное изменение для водителей с 1 апреля 2026 года − ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ). Это показатель страховой истории, от которого напрямую зависит стоимость ОСАГО.

КБМ обновляется раз в год и фиксируется на весь страховой период − с 1 апреля по 31 марта следующего года. В течение этого времени он не меняется и применяется ко всем полисам, которые водитель оформляет, напомнили в «Ингосстрах».

Когда водитель почувствует изменения

Важно, что цена ОСАГО не пересчитывается автоматически «задним числом». Если полис уже действует, его стоимость останется прежней. Новый КБМ начинает влиять только:

– при оформлении нового полиса (в период с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года)

– при продлении страховки

То есть изменение цены водитель увидит в момент покупки следующего ОСАГО.

Почему у многих возникает путаница

Каждый год вокруг 1 апреля появляются сообщения о «новых правилах» или «росте цен на ОСАГО». На практике:

– новых тарифов с 1 апреля не вводят

– массового повышения для всех водителей нет

– меняется только индивидуальный коэффициент

При этом на стоимость полиса также может влиять тарифный коридор, который расширили еще в декабре 2025 года. Но это отдельное изменение, не связанное с апрелем.

Что стоит сделать водителю

Перед покупкой или продлением ОСАГО лучше:

– проверить свой КБМ

– не ориентироваться на прошлую цену полиса

– убедиться, что данные в системе указаны корректно

Если стоимость изменилась неожиданно, причина чаще всего именно в обновленном КБМ, а не в новых законах.

Электросамокаты: в Сургуте вводят новые ограничения и правила парковки

С потеплением на улицы Сургута возвращаются электросамокаты. Вместе с этим в городе вводят новые правила их использования. Ограничения касаются как передвижения, так и парковки.

Где ездить будет нельзя

Власти планируют запретить движение электросамокатов (СИМ):

– по площадям, бульварам и набережным

– на территориях школ и детских садов

– в парках и скверах, где установлен запрещающий знак

– на отдельных участках города, например, на улице Университетской рядом с парком «За Саймой»

Также вводится ограничение по тротуарам: ездить по ним можно только если их ширина превышает 1,5 метра или рядом нет велодорожки.

Скорость ограничат

Для самокатов установят лимиты скорости:

– во дворах и жилых зонах − не более 10 км/ч

– на центральных улицах (Ленина, Комсомольский проспект, Университетская) − до 15 км/ч

Автомобили: эксперты ожидают рост цен, но без резкого скачка

В апреле цены на новые автомобили в России продолжат расти. К такому выводу приходят участники рынка. Однако прогнозы по динамике отличаются.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что стоимость машин уже постепенно увеличивается, и эта тенденция сохранится. Об этом сообщает Autonews.ru. Более жесткий сценарий допускает генеральный директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин: по его оценке, с 1 апреля цены могут вырасти на 5-20% в зависимости от бренда и модели. Сильнее всего это может затронуть автомобили, ввезенные по параллельному импорту, а также премиальный сегмент.

В то же время на рынке есть и более сдержанные прогнозы. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что резкого скачка не будет, но возможна небольшая корректировка цен − в пределах 1,5-2%.

Кроме того, эксперты сходятся в том, что рассчитывать на большие скидки в апреле не стоит:

– часть акций может сократиться на фоне оживления спроса

– крупные распродажи маловероятны

При этом полностью скидочные программы не исчезнут. По словам специалистов, при использовании трейд-ин или кредитных программ выгода может составлять от 100 до 900 тысяч рублей.

Техобслуживание: цены в целом стабильны, но расходники могут подорожать

С 1 апреля 2026 года резких изменений в стоимости техобслуживания автомобилей не ожидается, однако отдельные услуги и запчасти могут стать дороже. По информации участников рынка, в премиум-сегменте средний чек за обслуживание за год не изменился и составляет около 33 тысяч рублей. В массовом сегменте зафиксирован рост примерно на 5% − до 19 тысяч рублей, сообщили в Autonews.

Эксперты отмечают, что сам по себе апрель не станет точкой резкого подорожания. Весенний сезон обслуживания растянут по времени, и автовладельцы проходят ТО постепенно, без жесткой привязки к датам.

Рост стоимости в отдельных случаях возможен из-за:

– подорожания запчастей и расходных материалов

– зависимости поставок от курса валют

– логистических сложностей и параллельного импорта

– возможного дефицита комплектующих

Если на рынке возникнет нехватка отдельных деталей, это может привести к дополнительному росту цен.

«Считаю, что цены на обслуживание авто принципиально не изменятся с 1 апреля 2026 года. Весенний сезон более растянут во времени, у автовладельцев нет жесткого лимита, когда сделать шиномонтаж или обслужить автомобиль. Кто-то проведет работы самостоятельно, без помощи СТО, − заявил порталу заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. − Если на рынке появится дефицит позиций, которые поставлялись из стран Ближнего Востока, то это тоже может вызвать корректировку стоимости запчастей в наличии. Дополнительных рисков, кроме геополитических, я не вижу».

Некоторые представители отрасли отмечают, что по сравнению с прошлым годом весеннее ТО уже стало дороже. Среди причин:

– рост стоимости запчастей

– увеличение арендных и коммунальных расходов

– повышение налоговой и административной нагрузки на автосервисы

Минпромторг расширил список автомобилей с налогом на роскошь − теперь в нем 573 модели

Перечень автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, увеличился до 573 моделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный список, опубликованный на сайте Минпромторга России.

Речь идет о машинах, к которым применяются повышающие коэффициенты при расчете налога. Годом ранее в перечень входили 555 моделей.

Сейчас в него включены:

– 305 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей

– 268 моделей дороже 15 млн рублей

В списке представлены автомобили различных марок, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, а также Aurus и ряд китайских брендов — Aito, Hongqi, Zeekr, Voyah, Lixiang. Кроме того, туда входят отдельные модели Ford, Toyota, Tesla, McLaren и других производителей.

Повышенные коэффициенты при расчете транспортного налога действуют в России с 2014 года. Ранее они распространялись на автомобили стоимостью от 3 млн рублей, однако сейчас применяются только к машинам дороже 10 млн рублей.

Важно, что обновленные правила касаются автомобилей, приобретенных после 1 января 2022 года.

Кнопка SOS: обязательную установку могут вернуть раньше срока

Минпромторг предложил досрочно отменить мораторий на установку кнопок SOS (системы ЭРА-ГЛОНАСС), который изначально действовал до конца 2027 года. Если инициативу одобрят, требование могут вернуть уже с 1 апреля 2026 года, передает Autonews.

Речь идет о системе экстренного реагирования при авариях: при ДТП она автоматически передает сигнал в оперативные службы. При необходимости водитель может вызвать помощь вручную − через кнопку SOS (УВЭОС).