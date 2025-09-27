Школьные автобусы Сургута: где сэкономить больше 100 млн и не потерять детей по дороге

В Сургуте спорят, стоит ли продолжать тратить 137 млн ₽ в год на подвоз школьников из дачных кооперативов и районов без школ — или сэкономить эти деньги, адаптировав обычные городские маршруты СПОПАТ.

Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему вообще возникла схема подвоза из дач и новых районов без школ, справедливо ли платить за подвоз одним и не платить другим, связь проблемы с переполненными школами, демографией и отсутствием ИЖС-посёлков. А также как агломерационный подход и нормальная транспортная сетка могут снять острую часть конфликта.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте обсуждают, как сэкономить 100 миллионов рублей на подвозе детей в школы.

Небольшая фабула: в Сургуте, как вы знаете, есть дачные поселки, в этих дачных поселках живут люди, и иногда эти люди там живут настолько плотно, что там есть и в том числе их дети, и этим детям нужно попадать в школы. Поэтому город организует подвозку школьников из дачных кооперативов, а также из некоторых районов, где пока школы не построены. На это тратится 137 миллионов рублей – деньги, в принципе, немаленькие. И сейчас депутаты городской Думы соображают, что же с этим делать, потому что эту сумму можно было бы потратить как-нибудь более разумно. Как они это собираются делать, вот сейчас и обсудим.

Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский на связи – мой коллега-журналист. Поехали. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Итак, смотрите, какая ситуация: дело в том, что, с одной стороны, город, так скажем, не успевает со строительством социальной инфраструктуры, в том числе школ, то есть у нас появляются районы, во-первых, где нет школ, у нас люди переселяются… Опять же почему они туда переселяются, в частные дома за пределами города? Потому что в городе может не хватать какого-нибудь жилья для среднего класса и выше, люди строят себе дома или обустраивают себе хорошее жилье на дачах, переезжают туда – детям нужно попадать в школы.

Ну и, в общем, таким образом, город в какой-то момент посчитал себя обязанным всех этих детей до школ возить. В то время, как остальной город живет своей жизнью, никто на них эти деньги не тратит, и школьники там ездят на свои занятия на обычных городских автобусах, покупая всякие проездные. Ну и, в общем, получается такой небольшой дисбаланс.

Поэтому город, депутаты городской Думы сейчас предлагают, чтобы эти деньги уже не тратить, все эти больше 100 миллионов рублей, и чтобы «СПОПАТ» несколько переработал свои маршруты, и чтобы люди могли приезжать на обычных рейсовых автобусах, которые ездят по обычным маршрутам, вот из своих там дачных кооперативов, и добирались до города. Но в то время, напомню, что нужно еще и строить школы.

Насколько справедлива вообще вся эта система с подвозом школьников до их мест обучения? Может быть, Тарас, ты видел какой-то опыт, как это делается в других местах? И надо ли эти деньги тратить на то, чтобы людям обеспечивать такие вот услуги транспортные?

Т.С.: Во-первых, не надо наращивать население города с такой невероятной скоростью, тогда у вас не будет возникать подобных проблем. Во-вторых, с чего вообще кто-то взял, что дачи и огороды – это город, вот скажите, пожалуйста? Есть город, он зонирован на жилые зоны, ну и деловые зоны, общественные зоны, и в рамках этого зонирования муниципалитет обязан создавать жизнеобеспечивающую инфраструктуру, в том числе транспортную доступность. Это логично. Человек живет в микрорайоне, который построен как жилой микрорайон, в нем есть официальный жилой дом или дома, туда должен ездить регулярный рейсовый автобус, и граждане должны этим автобусом, или трамваем, или метро, или любым другим общественным транспортом добираться до своих жизненных нужд, до мест, где они реализуют свои жизненные потребности, правильно?

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Жить, соответственно, необходимо в жилых зонах, а не в огородах, простите. Я сознательно утрирую, но надо понимать, что, совершая две серьезнейшие градостроительные ошибки, город усугубляет многие проблемы, в том числе ту, которую мы обсуждаем.

Первая ошибка – еще раз повторю – это стремительный рост населения, совершенно не обоснованный ничем, никакими экономическими выкладками, а лишь тем, что то ли администрация Вадима Шувалова, то ли администрация Андрея Филатова заявила в своей стратегии, что Сургут должен быть первым полумиллионником в зоне Крайнего Севера. Зачем это надо? Только для того, чтобы больше денег в виде субвенций получать с субъекта федерации?

Ну это абсолютно тупиковый путь, потому что он означает финансовую пирамиду. Вы будете увеличивать население. Население вы можете увеличивать только за счет миграционного потока, в том числе из-за рубежа, а не из российских регионов. Это увеличивает социальную нагрузку просто на все сферы жизни, поэтому вам не хватает школ, вам не хватает детских садов, вам не хватает поликлиник, у вас 31 класс первый в линейке в школах, вам не хватает общественного транспорта, вам не хватает канализации, уборки снега, вам не хватает ничего, парков вам не хватает, понимаете, набережных вам не хватает, вам не хватает дворцов культуры, просто городу не хватает совершенно ничего – это первая причина.

А вторая причина – ошибка, градостроительная ошибка, города Сургута заключается в том, что на протяжении всех последних постсоветских лет он упрямо категорически просто отказывается проектировать на своей территории зоны с индивидуальным жилищным строительством. Соответственно, частная инициатива уходит в так называемые дачи.

Дачи – это суррогат. Можно разобрать подробнее. Почему город не проектирует поселки? Здесь он, кстати, мог бы прекрасно кооперироваться с Сургутским районом, потому что многие организованные жилищные поселки можно делать на территории не города, а района. А потому, что город как заклинание повторяет совершенно лживый тезис, который девелоперы ему внедрили в сознание, о том, что в городе нет земли. Вот нет земли в городе, понимаете? Ну нет ее, и все. Если мы посмотрим на карту города Сургута в развитии, в ретроспективе за последние 20 лет, то обнаружим, что город Сургут очень здорово в своих формальных границах – формальные границы у Сургута огромные были – а вот как жилое пространство он очень здорово за эти 20 лет развился. И, в первую очередь, на 90% он развился за счет строительства нового жилья.

Так вот давайте посмотрим. Эти десятки, сотни, тысячи гектаров земли, которые город каким-то образом нашел на своей территории для девелоперов, застроены индивидуальными домами? Это поселки с частными домами, в которых живут представители среднего класса, или это многоэтажные микрорайоны? Ответ нам очевиден, правда?

Второй достаточно лживый тезис, который мы слышим постоянно от чиновников всех уровней вообще – это не сургутская только тема – жилищное строительство невыгодно, вот никому не выгодно: ни людям не выгодно, которые там будут жить, ни застройщику не выгодно, потому что это все дорого. Проще на один квадратный метр земли уместить большее количество жилья, чем на один квадратный метр земли помещается индивидуального жилищного строительства. Это абсолютное вранье, потому что построить собственный частный дом дешевле, чем купить квартиру, если мы говорим о сопоставимой площади. Ведь ни власти, ни девелоперы не говорят правду о том, что человек дом может построить, условно говоря, 100-метровый, а на эти же деньги он 100-метровую квартиру не купит никогда. Ну так вот устроено просто.

Да, действительно, девелоперу выгодно строить многоэтажки – это ясно – и большие микрорайоны. Но в этом и заключается сила регулятивной власти муниципалитета и региона, чтобы дать возможность здоровой частной инициативе граждан обеспечить себя и свои семьи домами, а не квартирами. В Сургуте больше 50 тысяч, я думаю, больше уже на данный момент, дач и дачных участков.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: Это была информация еще чуть ли не 15-летней давности. Я думаю, сейчас больше. Это активные земельные участки и дачи, это не заброшка – это где люди проводят все выходные как минимум, а целый летний сезон, ну, в принципе. Значит, это подтверждает то, что у сургутян фантастически гигантский запрос на индивидуальное жилищное строительство. Три поселка в черте города Сургута, построенных за последние 30 лет, постсоветских – возле «Ярославны», магазина, то, что называется «Долина нищих», там улица Мелик-Карамова и вот этот вот большой квадрат между Киртбая, Нефтеюганкой, вот это все, 37-й микрорайон, какие-то еще. Вот эти вот три поселка были на стадии строительства раскуплены, расхвачены и с очень большим интересом заселены народом.

Вам это разве не говорит о том, что запрос на индивидуальное жилищное строительство колоссальный в городе? Так вот теперь подойдем к школьным автобусам. Это лишь один из сотен фрагментов проблематики, которая вытекает из этого такого экзистенциального... Господи, Дима, я уже заговариваюсь. Экспоненто… какой?

Д.Щ.: Экспоненциальный?

Т.С.: Экспоненция, экспоненциальный… Короче говоря, из масштабируемого такого развития, и территориального, и по населению города Сургута. Вот мы сделали 500 тысяч населения, а теперь пожинаем плоды этой проблемы. Кто-то скажет: а с меньшим населением в Сургуте не будет экономики. Так у вас и сейчас нет экономики. Вы на социалку бросаете все деньги, у вас на развитие не остается.

У нас проблема с тем же кинотеатром «Аврора» в чем заключается? Да ведь не в том, что его кто-то хочет снести, а кто-то не хочет снести, а в том, что для того, чтобы в нем разместить что-то путное типа того же планетария, у города элементарно денег нет. Все, нет денег ни на что элементарное. Кое-как строим школы, кое-как их наполняем кое-какими педагогами – вот и все наше развитие городское, понимаете? А больше ничего нет. Соответственно, школьный автобус, да никогда он не будет ездить в дачи за детьми.

Ну просто, во-первых, дачи – это не город, повторюсь. Ну с какой стати в дачные поселки ездить школьному автобусу? Только потому, что люди там захотели жить? Ну молодцы люди, построили там себе дома, дворцы целые там строятся, но это вам город сначала не создал условий, чтобы вы могли купить себе нормальные полноценные дома в организованных поселках, правильно? А теперь вы живете в огородах среди картошки, но хотите, чтобы ваши дети попадали в школу нормально. Нерешаемая проблема. Ну к сожалению, не решаемая.

Ну неправильно, потому что люди, которые используют дачи как постоянное жилье, продуцируют развитие вокруг Сургута фавел. Еще 10-15 лет, и это просто будут вот бразильские фавелы, куда страшно будет заезжать. Значит, городу надо поменять подход в этом вопросе, надо разворачивать политику жилищную в сторону индивидуального жилищного строительства, кооперироваться с Сургутским районом, делать прекрасные красивые поселки, как это делают все крупные города.

То есть никто не скажет, что… А что, у нас проблема с ИЖСом в стране? Нет ее, никакой проблемы с ИЖСом в стране. Поезжайте в Тюмень, вы хорошего дома не найдете, потому что их расхватывают как горячие пирожки в хороших поселках, да и в плохих поселках расхватывают как горячие пирожки, правильно? Вы в Екатеринбурге ничего не найдете, вы в любом крупном городе не купите приличный дом, понимаете? Потому что дефицит страшный, поэтому и вокруг Москвы, посмотрите, одни поселки, так почему Сургуту не пойти по этому очевидному пути?

Вот вам, кстати говоря, тема для агломерации. Мы же нарисовали себе агломерацию, так индивидуальные жилищные поселки, они развивают территорию города, и город естественным образом начинает вторгаться в территорию соседнего муниципалитета, в данном случае Сургутского района. Это же вопрос для агломерации, это же вы как раз ту же транспортную систему будете объединять.

Но создавать качественную транспортную систему для городского организованного пространства легче, чем для этого хаоса в виде разбросанных дач, в которых ни дорог, ни освещения, ни регулируемых перекрестков, ни остановочных комплексов – там ничего нет просто, понимаете? Это огороды, их государство выделило своим гражданам для того, чтобы они там выращивали картошку, ну и могли построить баню. Люди там строят дворцы – это их право. Если законодательство разрешает построить на огороде дворец – пусть он его строит. Но почему теперь граждане требуют, чтобы государство в виде своего уполномоченного агента, муниципалитета, возило их детей каким-то школьным автобусом в какую-то школу? Объясните, пожалуйста. Я правда этого не понимаю.

То есть, да, люди не виноваты, они приехали в прекрасный оазис благополучия, город Сургут, а тут, оказывается, надо жить в огороде и каким-то образом своего ребенка в 31-й класс «Ю» отправлять каким-то школьным автобусом – ну это же просто театр абсурда.

Да. Ну что ж, будем следить, конечно же, за этой историей, потому что действительно ситуация сложилась довольно парадоксальная. Пожалуйста, уважаемые слушатели, читатели, высказывайтесь по этому поводу в комментариях, что вы думаете по поводу феномена школьных автобусов, автобусов в Сургуте, и что с ними нужно делать.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.