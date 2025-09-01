Есть ли предпосылки снижения ключевой ставки в ближайшее время?

Мы часто обсуждаем ближайшее решение по ставке, хотя среднесрочный прогноз не менее важен для инвестиций и бизнес-решений. Что ж, давайте разберем картину по всем факторам инфляции, влияющим на решения ЦБ. Для каждого фактора сразу приведем вывод, какая денежно-кредитная политика требуется из-за него.

1.Инфляционные ожидания – жесткая ДКП. Они будут повышенными, потому что за последние 5 лет цены выросли на 52%. После такого сложно представить рост цен на 4%. Потребуется несколько лет низкой инфляции, чтобы люди и бизнес поверили в ценовую стабильность.

2.Рынок труда – жесткая ДКП. У нас по-прежнему не хватает рабочих рук: уровень безработицы на рекордно минимальном уровне 2,2%. И нет причин, почему ситуация быстро выправится. Подстройка будет идти постепенно за счет слабого спроса на труд.

3.Внешние условия и курс рубля – жесткая ДКП. Сейчас курс рубля очень крепок. На таком длинном промежутке времени, как 1,5 года, его ослабление кажется неизбежным.

4.Фискальная политика – мягкая ДКП. За постоянными разговорами о повышении дефицита в этом году теряется суть: структурный дефицит снижается по сравнению с прошлым годом. Бюджет все равно тормозит в этом году экономику и инфляцию, но не так сильно, как планировали. Наша оценка фискального импульса на следующий год – это минус 1% ВВП.

5. Деловая активность – мягкая ДКП. Мы находимся только в начале циклического спада. Экономический рост будет слабым. Сам ЦБ прогнозирует увеличение ВВП всего на 0,5-1,5% в 2026 году.

6.Кредитование – мягкая ДКП. Спрос на кредиты – это производная от деловой активности. А раз она будет подавлена, то кредит будет расти слабо. Тем более ставки будут все еще высоковаты. ЦБ ждет рост кредита только на 6-11%. Для сравнения, в 2024 году было 16,5%.

7.Геополитика – мягкая ДКП. Переговоры по миру идут тяжело. Но все же позиции понемногу сближаются. За предстоящие 1,5 года все же можно ожидать мира, а это весьма мощный аргумент за более мягкую политику регулятора.

Итог. В целом проинфляционные и дезинфляционные факторы будут сбалансированы. А значит, ЦБ сможет переходить к нейтральной денежно-кредитной политике.

По оценке Банка России, нейтральная реальная ставка – это 4%. Плюс повышенные инфляционные ожидания – и получаем номинальную ставку около 9%. Поэтому мы считаем, что год мы начнем со ставкой 15%, а затем ЦБ будет плавно ее снижать до 9% на конец 2026 года.