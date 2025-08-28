Рассказываем, как изменятся правила для автомобилистов с 1 сентября

С 1 сентября автомобилистов в России ждет целый ряд изменений − от новых правил медосвидетельствования до увеличения госпошлин и штрафов. О том, к чему нужно подготовиться заранее, чтобы избежать проблем на дорогах и в госучреждениях, рассказали эксперты Объясняем.рф.

Новый порядок медосвидетельствования

С начала осени начнет действовать приказ Минздрава России от 29 апреля 2025 года № 262н. В нем содержатся обновленные правила медицинского освидетельствования на опьянение, в том числе водителей. Действовать эти положения будут до 1 сентября 2031 года. Цель изменений − сделать процесс более честным и понятным, а также исключить возможность манипуляций со стороны водителей.

Медосвидетельствование проводят для установления факта опьянения алкоголем, наркотиками, психоактивными или одурманивающими веществами. Приказом четко прописаны признаки, по которым можно предположить, что водитель находится в состоянии опьянения:

запах алкоголя изо рта;

шаткая походка или неустойчивость позы;

нарушение речи;

резкое изменение цвета кожи.

Наличие хотя бы одного из этих признаков дает инспектору Госавтоинспекции основание направить человека на медосвидетельствование. Процедура теперь проходит в несколько этапов:

осмотр врачом-специалистом или фельдшером;

проверка на алкоголь с помощью алкотестера − с интервалом между выдохами 15-25 минут, а не через 15-20 минут, как сейчас;

сдача биоматериала для химико-токсикологического исследования (ХТИ) − сейчас эта процедура не назначается в обязательном порядке.

ХТИ подразумевает сдачу биоматериала на наличие наркотических и психоактивных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, амфетаминоподобные вещества и другие, а также этанол и его суррогаты.

Кроме того, теперь врачи также будут фиксировать информацию о приеме лекарств, которые могут повлиять на результаты теста. Это позволит правильно оценить степень опьянения.

Сдача мочи должна происходить строго в течение 30 минут после направления на процедуру. Если водитель не успевает сдать анализ вовремя, будут проводить исследование крови. До 1 сентября срок сдачи анализа временем не ограничивается.

Согласно приказу, медучреждения обязаны хранить мочу икровь втечение трех месяцев смомента оформления справки, аэлектронные записи масс-спектров− пять лет. Постарым правилам хранение биоматериалов законодательно закреплено небыло.

Отказ отпрохождения медосвидетельствования или попытка фальсификации анализов приравнивается котказу ивлечет следующие санкции:

лишение водительских прав насрок от18до24месяцев;

административный штраф вразмере 45тыс. рублей;

необходимость получения медсправки ипересдачи теоретического экзамена назнание ПДД для возврата прав после окончания срока лишения.

Медицинские противопоказания

С 1 сентября 2025 года заработает обновленный перечень медицинских противопоказаний и ограничений для водителей. Его привели в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10).

В документ включили такие расстройства психологического развития, как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. А термин «ахроматопсия» заменен на «аномалии цветового зрения».

Общий перечень противопоказаний к управлению транспортным средством:

органические, включая симптоматические, психические расстройства − деменции, органический амнестический синдром, делирий, органические эмоциональные расстройства.

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

расстройства настроения − маниакальный и депрессивный эпизоды, биполярное аффективное расстройство, рекуррентное депрессивное расстройство;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства − фобические тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, реакция на тяжелый стресс;

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте − специфические расстройства личности, расстройства привычек и влечений;

умственная отсталость − легкая или глубокая;

общие расстройства психологического развития − аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера;

психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ − алкоголя, опиоидов, каннабиноидов, психостимуляторов;

эпилепсия − разные ее формы и эпилептические синдромы;

аномалии цветового зрения − аномальная трихромазия, дихромазия и другие;

слепота бинокулярная, то есть слепота обоими глазами.

Увеличение госпошлин

С приходом осени начнут действовать и новые ставки госпошлины, которые затронут всех водителей и владельцев ТС. Закон увеличивает размеры большинства платежей, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей документов и номерных знаков.

С 1 сентября:

выдача водительских прав будет стоить 4 тыс. рублей вместо 2 тыс.;

водительское удостоверение нового поколения с электронным чипом обойдется в 6 тыс. рублей, а не в 3 тыс.;

международные права будут стоить 3,2 тыс. рублей вместо 1,6 тыс.;

оформление паспорта транспортного средства (ПТС) подорожает до 1,2 тыс. рублей вместо 800 рублей;

внесение изменений в ПТС будет стоить 525 вместо 350 рублей;

свидетельство о регистрации автомобиля на бумажном носителе увеличится в цене до 1,5 тыс. рублей вместо 500;

пластиковое СТС подорожает до 4,5 тыс. рублей вместо 1,5 тыс.;

государственный регистрационный номер для автомобиля будет стоить 3 тыс. вместо 2 тыс. рублей, а для мотоцикла или прицепа − 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей;

бумажный транзитный номер вырастет в цене до 300 рублей вместо 200;

металлический транзитный номер для автомобиля − до 2,4 тыс. рублей вместо 1,6 тыс., а для прицепа − до 2,4 тыс. рублей вместо 800.

К тому же при оформлении диагностической карты потребуется оплатить госпошлину в размере 500 рублей за внесение данных в базу техосмотра.

Штраф за непропуск машин с маячками

С первого дня осени также заработают новые правила, ужесточающие ответственность за непропуск автомобилей со спецсигналами.

Это касается как машин с цветографической раскраской и включенными синими или красно-синими маячками и сиреной, так и транспортных средств без специальной раскраски, но с включенными синими и красными маячками и сиреной. Водители обязаны уступать дорогу таким транспортным средствам, перестроившись на соседнюю полосу или съехав на обочину.

Отказ этих действий повлечет штраф от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.