Будь в Сургуте нормальные публичные слушания – не было бы скандала с вырубкой деревьев и спортзалом

В Сургуте неожиданно вскипело очередное противостояние, связанное с вырубкой деревьев. На этот раз жители микрорайона А в центре города на улице Дзержинского выступили против срезания старой рощи для разбивки там нового спортивного комплекса. Власти в ответ заявили, что с правовой точки зрения процедура прошла безупречно, и вообще были публичные слушания, где все согласились и на вырубку деревьев, и на стройку. Социально-политический генезис этого конфликта разобрали ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про тему, которая была заметной на новостном ландшафте Сургута: в мкрн «А» Сургута, это ул. Дзержинского, школа №12 и детсад «Рябинушка». Там происходит процесс. Там администрация планирует строительство, и уже приступает к нему, быстровозводимого спорткомплекса. Это будет такая большая металлическая штуковина. Для него вырубают некоторую часть деревьев, зеленой зоны, которая есть внутри этого мкрн. Жильцы по этому поводу негодуют, так как указывают, что рядом есть пустырь, который никем не заселен, ничего там не происходит хорошего. И вместо того, чтобы на пустыре разбивать этот же спорткомплекс, вырубаются деревья, которые были посажены 30 лет назад руками той же 12-й школы и которые успели вырасти, и теперь их будут резать.

Власти отвечают на это тем, что вообще-то были публичные слушания, вообще-то все были в курсе, что будет здесь строиться тот самый спорткомплекс. На том участке этого сделать нельзя, потому что там некоторые проблемы с собственностью, некоторые проблемы с коммуникациями, и он не очень подходит, чтобы там построить именно это здание. Если сейчас заниматься всякими переносами и перепроектировками, то Сургут потеряет 120 млн софинансирования от округа, которые выделены на этот объект. Всего 200 млн. Вот мы имеем ситуацию: жители со своей правдой, власти со своей правдой. Но, судя по всему, перевернуть эту историю жителям не удается и стройка, судя по всему, будет продолжаться.

Тем не менее, довольно яркий случай в сургутской жизни. Давай обсудим, как сделать так, чтобы подобных случаев было меньше. И если даже они существуют, если они случаются, как их стоит рассматривать и расшивать с точки зрения общественности, с точки зрения коммуникация власти с людьми.

Т.С.: Действительно в данной конкретной ситуации, вероятно, ничего повернуть назад невозможно, потому что, скорее всего, мы имеем дело с типичной ситуацией, когда чиновничество, как обычно решает проблему самым простым, самым линейным образом. Вот возникла задача освоить 100 млн окружных денег под спортзал и мы лучше снесем полпланеты, но этот спортзал все-равно построим любой ценой. Это понятная мотивация. К сожалению, очень многие решения принимаются в подобной обстановке, и это, вообще, общая беда российского чиновничества: авральность, неспособность долгосрочного, качественного планирования, отсутствие квалифицированного подхода к логистике городских пространств, если мы сейчас об этом говорим. Потому что проектно подумать о том, где, как, когда, при каком финансовом проектировании можно построить те же спортивные внутриквартальные, конечно же, можно.

Но мозг чиновника устроен таким образом, что пока ему не ставится задача, что надо освоить 100 млн на именно этот конкретно спортзал, он не будет думать. В целом, конечно же, будет: какие-то бумажки там пишутся, что-то все это рисуется как-то красиво. Но мы наблюдаем раз за разом одну и ту же историю: авральность, давай-давай, спешим-спешим, иначе нам не дадут эти деньги, чуть ли не катастрофа произойдет. Кстати, нужно задуматься, что будет, если город потеряет 100 млн. Мы не построим данный конкретно спортзал.

Д.Щ.: Он даже не потеряет. Он просто не получит их.

Т.С.: Он их не получит. Вероятно, у него будет время более спокойно подойти к какому-то логическому проекту и в будущем уже без, скажем так, подобной спешки его реализовать. Ладно. Что имеем, то имеем. Сама по себе инициатива: сквер или спортзал, понятно, что она странная, плохая, и совершенно нет однозначного для жителей мкрн «А», по-моему, ул. Дзержинского и всех других жителей ответа, который бы в подобных историях удовлетворил на 100%. Потому что город есть город, он должен жить по своим законам и, к сожалению, да, в любом городе приходится вырубать деревья для того, чтобы город развивался: нужно построить улицы, жилой массив, и здесь вопрос баланса: приводит ли возведение новых объектов к развитию среды без нарушения существовавшей, потому что принцип, как решить проблему за счет создания другой или за счет ухудшения ситуации в каком-то другом вопросе не очень хороший. Эта история нехороша тем, что получается, что ради получения дополнительных денег происходит некая такая спешка.

Теперь насчет здесь надо деревья рубить или тут рубить, там пустырь, а тут не пустырь. Вот здесь как раз я вижу проблему в качестве нашего сообщества. Хорошо, что люди как-то возмущаются, куда-то пишут и высказывают свою точку зрения, адресуют напрямую власти. Это прекрасно. В общем-то, Сургут тем и славен, что всегда, сколько мы там наблюдаем последние десятилетия новейшую историю нашего города, всегда общественность умела выходить на местную власть со своими проблемами, заботами, предложениями, коммуницировала с ней и каким-то образом положительно влиять на те или иные решения городской власти. Это отлично. Но есть в этом процессе один серьезный изъян. И вот хотелось бы о нем поговорить.

Люди сознательно или нет, часто обращают внимание на проблемы, когда уже действительно ничего изменить нельзя. Вот тут просто хочется понять: это какая-то крикливость, ну поорать там чисто, спустить пар и разойтись или это реальный настрой на решение проблемы. Вот когда я вижу эту конкретно ситуацию с этим спорткомплексом, я начинаю подозревать, что это просто крик, направленный в никуда, потому что всем все понятно. Процесс остановить невозможно, он бюрократически задокументирован, запротоколирован, он легальный, он прошел все формальные этапы согласований. И выходит так, что сегодня люди, которые ставят вопрос о вырубке деревьев, выглядят не конструктивно. Вот объективно так выглядит. А чиновнику это всегда на руку: вот, вы там кричите, ругаетесь вместо того, чтобы вовремя ходить на общественные слушания.

Вот ко второму важному звену этой длинной цепочки проблем, которую бы я назвал проблемой коммуникации общества и власти. Вот так вот, если обобщать. Публичные слушания для российского местного чиновничества в большинстве случаев вещь нежелательная. Это всем очевидно. Конечно же, чиновники стремятся не то, чтобы даже келейно протаскивать какие-то там решения, им просто не хочется кантоваться, лишних движений, писать все эти протоколы с какими-то встречными предложениями граждан, может быть. Не все же решения коррупционные, наверное. Нет. Есть просто дела, которые надо провести быстро, успеть, действительно, освоить те или иные деньги какие-то.

Чиновники всегда считают, что они все знают, что они правы, что у них компетенция на высоком уровне, им надо быстрее уже провести тот или иной проект, проведя его через все формальные стадии согласований, публичных слушаний, чем ходить там и спотыкаться о дискуссии с обществом. И это привело к тому, что чиновники не очень пропагандируют институт публичных слушаний. А на самом деле сегодня это, пожалуй, что последняя реальная институция демократическая, которая позволяет горожанам не просто высказывать своем мнение, они могут высказывать через соцсети, через медиа, на личных приемах, но и этим мнением корректировать действия власти.

Вот именно публичные слушания. Не выборы там депутатов городских, не участие в каких-то там организациях, спортивных каких-то, а именно публичные слушания. И власти, понимая это, немножко как бы делают так, что, мол, мы вам все юридические процедуры обеспечили, вы тут не придеретесь, ну а уж дальше тут сами. Пользуясь, разумеется, разобщенностью граждан, их юридической не подкованностью, их слабым уровнем политической деятельности, политической грамотности, это все необходимые элементы для того, чтобы граждане могли такой важный инструмент, как публичные слушания, использовать в свою пользу, в пользу города. И этого часто не происходит.

Публичными слушаниями в пользу общественности пользуются часто те, кого что-то впрямую это касается, например, в вашем дворе что-то строят, или какие-нибудь предприниматели недовольные тем, что тоже какое-то назначение земельного участка происходит, будущее строительство планируется. Мы, кстати, говорим о стройке. Поскольку Сургут — это сформировавшийся город и в 90% случаев у нас любое строительство — это либо точечное, либо уплотнительное в рамках уже сложившейся городской инфраструктуры, то да, подобное строительство там задевает чьи-то интересы. Что нужно сделать, как ты говоришь, для того, чтобы в будущем подобные ситуации или конфликты минимизировать?

Д.Щ.: Пока мы не отскочили от публичных слушаний слишком далеко, я просто хочу сделать одну ремарку. Дело в том, что компетенциями понимать, что вообще происходит на этих слушаниях, обладает ладно, если 1/100 доли процента всех людей, которые у нас живут — это чиновники, в основном. Чиновники сами себе придумали такой язык бюрократический, специфический, который понимают только они сами. А если кто-то пытается из другой части это понять… Всегда круче всего смотрится, когда приходит новый созыв думы, когда, знаешь, приходят эти свеженькие депутатики, зеленые такие, с горящими глазами, с такой заинтересованностью и начинают читать, что там происходит в этих бумажках, и у них там голова отваливается у каждого, потому что понять, что там сказано, невозможно.

Даже если прийти и уже налепить на дверь подъезда бумажку, в которой будет сформулирована причина, по которой человек должен пойти на публичные слушания, то человек ничего не поймет и пойдет дальше. Потому что нужно людям нормально, по-человечески объяснять, что происходит на этих публичных слушаниях, и почему они в этом могут быть заинтересованы.

Но, в основном, в Сургуте, не будем показывать пальцем, но этим занимается редакция СИА-ПРЕСС, когда мы регулярно, когда появляется какой-то повод для публичных слушаний действительно важный, и туда, на эти публичные слушания набиваются люди. А в 99% случаев этого не происходит, потому что вопрос, может быть, какой-то локальный, не интересный, и в итоге ими никто не интересуется. Чиновникам хорошо, людям плохо, как выясняется. Поэтому я говорю, что к разговору о том, что нужно делать, нужно публичные слушания для начала сделать человеческими, чтобы люди понимали, в чем их интерес и почему им нужно туда ходить. Чиновники заинтересованы в подобном развитии событий? Вот это большой вопрос.

Т.С.: Если местная власть, возьмем нынешнюю администрацию Сургута под руководством Андрея Филатова, декларирует, как одну из фундаментальных своих позиций проведение в городе реформ без коррупционной составляющей, и полное отсутствие заинтересованности в каких-либо коррупционных проектах, и она бьет там своих чиновников за проявление подобного интереса, не знаю, им это по факту удается реализовать или нет, но это хорошая декларация. Допустим, мы в эту декларацию верим, она всем нам нравится, мы ее принимаем, и это является некой платформой для взаимопонимания между обществом и местной администрацией. То тогда администрации не составит никакого труда, как минимум, принять тот простой факт, что людей в публичные слушания привлекать надо более активно. И, наверное, в этом нет ничего страшного. Да, безусловно,в подобных мероприятиях оказываются, я не люблю этого слова, городские сумасшедшие, но, скажем так...

Д.Щ.: Ну, активисты.

Т.С.: Да, такие ретивые активисты, которые просто перетягивают одеяло на себя, забирают время драгоценное достаточно для всех, забирают возможности трибуны. Но это опыт, это как-то отрабатывается. В конце концов, тот же состав городской думы, он не однородный, там есть активные депутаты, которые в состоянии проникнуть через эти все эквилибристические как бы препоны словесные чиновников, и высказать какое-то нормальное, понятное для присутствующих резюме. Есть городские активисты, тот же Александр Коновалов, наш постоянный читатель, ну много их, Кирилл Акинцев. Они высказывают совершенно нормальным, человеческим языком те или иные предложения по улучшению жизни города. Есть, помимо всяких наших встроенных, интегрированных в вертикаль власти партий официальных, есть тот же народный фронт, есть и достаточно здравомыслящие люди. Пожалуйста.

Если часть их достаточно серьезных медийных бюджетов, которые власти любого уровня направляют на СМИ для пропаганды своей деятельности, немножко переформатировать, настроить на то, чтобы телевидение накануне каждого слушания выпускало внятный ролик. Как мы на выборах: приходите, мы будем ждать в сквере на ул. Дзержинского или в спортзале. Это, конечно, тоже поднимет интерес и людей к процессу, да, в общем-то, это должно поднять интерес самих чиновников к этому процессу, потому что они вступают в какую-то состязательность, профессионально элементарно тоже должно быть интересно услышать какие-то контраргументы на то, что они предлагают. Я думаю, наверное, сейчас говорю какую-то фантастическую вещь...

Д.Щ.: Да, скорее, так.

Т.С.: Но, все-таки, представим, что им профессионально, по-человечески было бы не безынтересно в какие-нибудь живом поле дискутировать на подобные вещи. И наконец, действительно депутаты, тот же народный фронт — вы для чего тогда существуете? Ладно, простые люди не бельмеса не понимают в подобных текстах, в подобных сопроводительных записках, в проектных презентациях, которые сопровождают каждые публичные слушания. Но вашу же ответственность никто не снимал, вы же избирались туда. Если мы говорим про местных депутатов. Вы же должны соображать в этом что-то. Ну, притягивайте своих избирателей. У вас есть бюджеты, которые позволяют окупить расходы на информирование каждого своего избирателя путем попадания в почтовый ящик письма от вас на тему: вот, я ваш депутат, вместе с таким-то, может быть, активистом, с такой-то группой вас зову тогда-то на такие-то публичные слушания, вот вам два абзаца простым человеческим языком описания того, что будет происходить. Абсолютно нормальная практика.

Кстати говоря, и в той же Чехии к тебе попадает в почтовый ящик письмо от какого-то местного депутата или даже мэра о том, что они будут там-то перекапывать водопровод, вот все ваши предложения напишите на этот е-мэйл или приходите на такое-то собрание. И люди физически, без всяких посредников напрямую приглашение получают. Я уже молчу о том, что это везде афишируется, это является нормой. Хотя, бюрократическая машина точно также работает жестко, поступательно иногда, ей надо в свой бюджет уложиться в календарный план. Все это понятно: бюрократия во всем мире и есть бюрократия. Мы говорим немножко о другом.

Чтобы чиновники не упрекали людей в том, что они безынициативны, просто горлопанят без какой-либо задачи решить эту проблему – ну привлекайте почаще этих людей к себе, выходите в поле, приводите в этот двор, где идет стройка, чтобы вас люди видели и знали, что вы живые, вас можно пощупать, задать вам какой-то вопрос. Это нормальная практика. Для того чтобы люди не упрекали чиновников в какой-то келейности – ну занимайтесь своим самообразованием, не думайте, что ваша гражданская позиция ограничивается лишь тем, что вы написали в соцсети или в какую-то редакцию письмо, что вот деревья хотят снести, будет спортзал. Тоже позиция очень ограниченная: ну крикнули вы, ну и чего дальше-то?

Все, что касается публичных взаимоотношений общества, власти при решении, в общем-то, полезных для общества проектов. Нужен спортзал? Ну, нужен. Дилемма спортзал или сквер? Мы это уже проработали.

Но я хочу сказать, может быть, сейчас это не актуально звучит, но в советские годы, когда я учился в СОШ №8. Что делали: школа в выходные и вечерние дни отдавала свои спортзалы и все помещения, которые можно было использовать под активный досуг. В нашей школе еще, в частности, был тир, и был небольшой конференц-зал или спортзал, в общем, какая-то аэробика, что-то такое было, она отдавала эти пространства под общественность близлежащих домов, людей. Туда приходили какие-то профессиональные тренеры, не знаю, от каких-то, видимо, спортивных организаций, ассоциаций, как-то это все курировалось и контролировалось, и там проводились кружки, бокс, не знаю, карате. И так делали очень многие школы.

При том, что в те советские годы загруженность школ была тоже гигантская: и три смены в нашей школе было, и тоже классы с буквами, ну ни от А до Щ, Я, но до Е доходило как бы. В классах тоже по 40 человек сидело. Такой же был беби-бум, все было перегружено. Но вот так вот как-то правительство решало проблему задействования уже существующей материальной базы для организации занятий спортом жителей.

Потом несколько лет назад мы же писали про проблему так называемых быстровозводимых спортсооружений. Я не знаю, то, что на Дзержинского, это называется быстровозводимым? Но, судя по проекту, типично капитальное строительство, кстати говоря, совершенно не выдающееся с точки зрения архитектуры, то есть очередной какой-то архитектурный мусор. Ну да ладно. Вот. Но ведь можно использовать возможность быстровозводимых реально сезонных сооружений, так называемых, этих вот «дутышей», которые стоят по сравнению со всеми подобными бюджетами копейки. И на тех же спортивных площадках школьных, а у нас у школ огромные территории, гигантские, которые зимой вообще никак не используются, можно ведь размещать эти временные дутыши и там устраивать теплые спортзалы, которые продлевают сезон спортивного, активного времяпрепровождения для школьников, для жителей близлежащих домов. Давайте подумаем об этом. Это нормальная идея, которая тоже может решить проблему с нехваткой спортивных заведений в Сургуте. Это такие вот вещи.

В общем, больше творчества, товарищи, больше политической грамотности. И тогда мы не будем больше махать кулаками, когда уже драка прошла. Этот спортзал уже, видимо, будет построен. Почему его не строят на пустыре? Это загадка. Чиновники говорят, что там мало места. Может быть, надо было просто поменьше спортзал построить? Не знаю.

Д.Щ.: Так или иначе, будем смотреть, что еще будет происходить в этой сфере. И, конечно же, пожелаем нашим чиновникам и депутатам быть ближе к людям. В конечном счете, им же это выгодно, потому что если бы были люди, то, может быть, даже, я не знаю, на три года у вас затянется обсуждение какого-то проекта. Но в конце этот проект будет выполнен хорошо, согласовано со всеми, все будут довольны, по крайней мере, подавляющее большинство, и не будет никаких скандалов. Скандалы все будут разворачиваться в виде каких-нибудь перепалок на публичных слушаниях. И прекрасно: лучше уж драться там, чем где-нибудь на улицах. Так что ближе нужно быть к людям. По этому поводу всем большие пожелания. Будем завершать наш разговор на этой неделе. Смотрите нас на YouTube, ставьте там лайки, читайте нас на сайте siapress.ru. И до новых встреч! Через неделю снова встретимся, поговорим.

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!