Сбер проведет «Уроки бизнеса» для студентов Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска

Сбер и предприниматели Югры в апреле и мае проведут «Уроки бизнеса» для студентов из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Югорской молодежи без сложных терминов объяснят, как открыть свое дело с нуля и где взять стартовый капитал. Отдельно разберут, как выжать максимум из идеи и масштабировать бизнес так, чтобы он работал и приносил прибыль.

22 апреля встреча пройдет в Сургутском институте экономики, управления и права. Перед студентами выступит Василий Рыбаков, владелец магазина «Белорусские продукты», он расскажет, как запускал бизнес в розничной торговле.

23 апреля эстафету примет Югорский госуниверситет. Опытом поделится предприниматель Андрей Карасев, создатель зоны отдыха «Гриль Парк Finland», – речь пойдет о запуске бизнеса в креативных индустриях.

Финальная встреча намечена на 5 мая в Нижневартовском госуниверситете. Спикером станет Роман Захарченко, управляющий группы компаний ОКИС, владелец кофейни COFIX, вице-президент Независимой футбольной федерации. В фокусе будут реальные кейсы из предпринимательской практики. От Сбербанка на встречах 22, 23 апреля и 5 мая к дискуссии присоединится руководитель проектов по работе с партнерами Уральского банка Сбербанка Елена Матвеева.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Нам важно, чтобы у молодых жителей Югры, которые хотят заниматься бизнесом, было четкое понимание, с чего начать и как двигаться дальше. Мы наблюдаем все больше сильных предпринимательских идей и хотим поддержать этот тренд – дать простые и понятные инструменты и помочь поверить в свои силы».

Проект Сбера «Уроки бизнеса» действует с 2024 года и направлен на поддержку малого бизнеса и развитие предпринимательской культуры среди молодежи. За первые три месяца 2026 года через «Уроки бизнеса» прошли 2,9 тыс. российских студентов.

