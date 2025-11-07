Большинство югорчан с «Семейной ипотекой» выбирает вторичное жилье

Erid:2SDnjcvz9pj

В Ханты-Мансийском автономном округе всё больше семей улучшают жилищные условия с помощью государственной программы «Семейная ипотека». С начала 2025 года около 4,5 тысячи семей с детьми получили в Сбере льготные кредиты на жильё – это почти на 50% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданной ипотеки за год выросла на 55% и превысила 23,4 миллиарда рублей.

Большинство участников программы в Югре выбирают квартиры на вторичном рынке, на них приходится 85% сделок. Ещё 10,3% заёмщиков купили жильё в новостройках, а 4,7% вложили средства в строительство собственного дома. Средний размер приобретаемой квартиры составляет 55 кв. м, а сумма кредита – около 5,2 миллионов рублей. Чаще всего семьи оформляют ипотеку на срок около 28 лет.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Растущий спрос на “Семейную ипотеку” подтверждает, насколько востребована такая поддержка. Тысячи семей не просто решают жилищный вопрос, а строят будущее – для себя и своих детей, в современных и комфортных условиях. Технологии Сбера помогают сделать процесс покупки жилья максимально простым и быстрым на каждом этапе, от поиска квартиры и оформления документов до расчетов и получения ключей».

Минимальная ставка по программе составляет 6% годовых, а первоначальный взнос – от 20,1%. Максимальная сумма кредита достигает 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов.

