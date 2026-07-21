В ХМАО стало больше студий и «однушек» для долгосрочной аренды

В Югре стало больше предложений по долгосрочной аренде малогабаритного жилья. В июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество однокомнатных квартир в аренду выросло на 14%, студий – на 5%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».

По оценке специалистов, сейчас на рынке сложилась более благоприятная ситуация для арендаторов: выбор компактного жилья стал шире.

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в ХМАО составляет 25,8 тысячи рублей в месяц. Студии в среднем обходятся немного дешевле – 24,7 тысячи рублей. Поэтому такой формат жилья остается востребованным у студентов, молодых специалистов и тех, кто ищет более доступный вариант аренды.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в Югре небольшие квартиры стали одним из главных трендов 2026 года.

«Спрос сместился в сторону небольших однокомнатных квартир и студий экономкласса. Такие квартиры легче сдать в аренду и быстрее перепродать», – рассказывала корреспонденту СИА-ПРЕСС руководитель департамента аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник.

Помимо этого, Югра остается одним из лидеров по доступности жилья в России. Регион занял второе место в соответствующем рейтинге. Например, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без ипотеки, семье из двух работающих родителей с одним ребенком потребуется 2,1 года.