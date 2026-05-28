В Югре утвержден список лучших проектов благоустройства для федерального конкурса

Югра направит 10 проектов от 10 муниципалитетов на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ. Их поддержали на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», которое провел губернатор Югры Руслан Кухарук, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на правительство региона.

«Все объекты, представленные сегодня, лягут в основу развития населенных пунктов автономного округа», — подытожил Руслан Кухарук.

Заявки сформировали по итогам общественных обсуждений и с учетом рекомендаций общественного совета при департаменте строительства и архитектуры Югры. Все представленные проекты получили поддержку для дальнейшей реализации.

Вот какие проекты отправятся на конкурс:

1. Нижневартовск вдохнет новую жизнь в 8-А микрорайон. Здесь появится общественная территория с тихой зоной для отдыха, современные площадки.

2. Нефтеюганск продолжит преображать городской променад. Планируется создание «Маршрута памяти первопроходцев», где история будет рассказана не скучными стендами, а через ландшафт, озеленение и необычные архитектурные формы.

3. Ханты-Мансийск делает ставку на природу. В «Долине Ручьев» природного парка «Самаровский Чугас» появятся удобные экотропы, а для любителей активного отдыха — круглогодичная тюбинговая трасса и горнолыжный комплекс с подъемниками.

4. Мегион увековечит подвиг героев в новом сквере Памяти. Это будет не просто мемориал, а уютное пространство с тихими зонами, модульным кафе и интерактивным музеем.

5. Нягань объединит историю и современность в парке «Западный» (или «Нях»). Объект станет центром культурной жизни, спорта и отдыха для горожан.

6. Радужный ждет преображение набережной «Отдыха» на реке Аган с песчаным пляжем, экотропой, новой сценой для мероприятий и современной детской площадкой.

7. Пыть-Ях планирует строительство парка «Мамонтов — следы эпох» с уличными тренажерами, амфитеатром, фотозонами и дорожками для пешеходов и велосипедистов.

8. Урай продолжит развивать набережную имени Александра Петрова. На ней появится все для молодежи: скейт-парк, амфитеатр и новая игровая площадка.

9. Березово сохранит свою идентичность. Центральную площадь «Сумат вош» украсят национальными орнаментами, создав уникальное пространство с местным колоритом.

10. Горноправдинск (Ханты-Мансийский район) представит проект «Наследие Салманова Ф.К.» – благоустройство территории под открытым небом.

С 2019 по 2025 год победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 16 объектов Югры.

На заседании также обсудили ход всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В этом году в нем участвуют 62 территории из 21 муниципалитета. Голосовать могут жители старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или при поддержке волонтеров.

По словам Руслана Кухарука, свой выбор уже сделали более 134 тысяч жителей региона. «На данный момент в нем уже приняли участие более 134 тысяч югорчан. Столь высокий интерес со стороны жителей свидетельствует о востребованности голосования и доверии к нему.

Наш регион на конкурсе представлен 62 общественными территориями из 21 муниципалитета. До завершения голосования осталось чуть больше двух недель – призываю земляков принять в нем участие! Ваш голос поможет определить, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году», — отметил губернатор.