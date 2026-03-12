​Губернатор Югры сообщил о снижении числа мигрантов на учете и усилении контроля в регионе

В Югре в 2025 году на 13% сократилось число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам Координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона при прокуратуре автономного округа.

По словам главы региона, на совещании подробно обсудили текущую миграционную обстановку, подвели итоги проделанной работы и определили дальнейшие шаги для поддержания правопорядка в этой сфере. «Югра, к сожалению, долгое время входила в число регионов с одним из наибольших показателей притока мигрантов», — признал глава региона.

Губернатор сообщил, что для стабилизации ситуации в прошлом году совместно с правоохранительными органами был разработан и реализуется специальный план. Он предусматривает усиление контроля за мигрантами в сферах экономики, образования, культуры и спорта, более жесткий надзор за соблюдением закона лицами, получившими гражданство России, в том числе по вопросам военной службы, а также координацию действий всех региональных органов и ведомств.

По итогам 2025 года, кроме снижения числа иностранных граждан на миграционном учете, в регионе в два раза уменьшилось количество оформленных разрешений на временное проживание. Число выданных видов на жительство сократилось на 34%, а количество решений о лишении гражданства лиц, нарушивших российское законодательство, выросло в четыре раза.

Руслан Кухарук подчеркнул, что тема миграции остается для региона одной из самых острых. По его словам, главная задача властей — обеспечить безопасность и комфорт жителей Югры. Губернатор также поблагодарил представителей правоохранительных структур за совместную работу.