Четыре человека получили травмы в аварии на дороге к Когалыму

В Сургутском районе столкнулись УАЗ и Great Wall − пострадали четыре человека. ДТП произошло 9 февраля на 41-м километре дороги «подъезд к Когалыму». По предварительной информации, 36-летний водитель внедорожника при повороте налево не уступил дорогу и врезался во встречный автомобиль, сообщили в ГАИ Югры.

«Около 13:55 на 41 км автодороги «подъезд к г. Когалым», 36-летний водитель автомобиля «УАЗ Patriot» по предварительным данным, при выполнении манёвра «поворот налево», не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством «Great Wall». В результате ДТП оба водителя, а также 26-летний пассажир УАЗ и 26-летняя пассажирка Great Wall получили травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе один несовершеннолетний пассажир.