Дума Лангепаса по итогам конкурса избрала Владимира Степуру главой города

Главой Лангепаса по итогам конкурсного отбора избран Владимир Степура. Решение приняли на заседании городской думы: депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Как сообщает правительство Югры, на конкурс было представлено три кандидата. Свои программы депутатам представили временно исполняющий полномочия главы города Владимир Степура, директор школы № 4 Татьяна Панферова и начальник базы производственного обслуживания УРС Андрей Швец.

Владимир Степура в своем выступлении обозначил ключевые направления работы на ближайшие годы: развитие городской инфраструктуры, поддержку социальных программ и меры для экономического роста муниципалитета. «Искренне рад, что депутаты поддержали мою кандидатуру и единогласно проголосовали за назначение на пост главы города», – сказал он.

В правительстве региона также напомнили, что Владимир Степура имеет опыт работы в муниципальном управлении и в нефтяных организациях. В 2013-2015 годы он возглавлял администрацию Когалыма, с 2015 года по март 2022 года был главой Покачей. С февраля 2023 года по декабрь 2025 года Степура руководил первичной профсоюзной организацией ТПП «ПОКАЧЕВНЕФТЕГАЗ».

В день избрания запланировано торжественное мероприятие по случаю вступления избранного главы в должность.