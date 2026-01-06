16+
​​Санавиация Югры за праздники провела в воздухе почти сутки

В новогодние каникулы санавиация ХМАО выполнила восемь экстренных вылетов

​​Санавиация Югры за праздники провела в воздухе почти сутки
Фото: ru.freepik.com

В новогодние праздники санитарная авиация Югры работала в усиленном режиме. С 1 по 4 января вертолетные бригады выполнили восемь вылетов, проведя в воздухе почти сутки – 23 часа 30 минут. Об этом сообщил директор Депздрава ХМАО Роман Паськов в своем телеграм-канале.

По его словам, медицинские организации округа в праздничные дни работали в штатном режиме, при этом особое внимание уделялось экстренной помощи и санитарной авиации.

«Работаем в постоянном режиме готовности. Контроль за ситуацией – круглосуточный», – отметил Роман Паськов.

Самыми напряженными стали первые дни нового года. Так, 1 января санавиация налетала 10 часов 5 минут, 2 января – еще 9 часов 20 минут. За это время вертолетами эвакуировали девять пациентов, которых доставили в региональные медицинские центры.

Кроме того, бригады Центра медицины катастроф за праздничные дни 22 раза выезжали на вызовы и оказали помощь 25 жителям округа.


Сегодня в 10:56
