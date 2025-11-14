В Югре пройдет муниципальная реформа — больше не будет администрации поселений

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=ib6/gz0EfUPSsaStskVtvvuYCjO6zFMK5EtMG1xNdFv5xDaI6RLEUkHoOdyCl9cAqa9flTD7yZzlf1x5XT4vnOcfHQRWdf3RaYfK3DeFldUlxqvsqZzJcwzps431gX5PdmKRGRhVqsirQ5nEGcUJfqtZJ57uu6m3WQud+Pb8DMM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=ib6/gz0EfUPSsaStskVtvvuYCjO6zFMK5EtMG1xNdFv5xDaI6RLEUkHoOdyCl9cAqa9flTD7yZzlf1x5XT4vnOcfHQRWdf3RaYfK3DeFldUlxqvsqZzJcwzps431gX5PdmKRGRhVqsirQ5nEGcUJfqtZJ57uu6m3WQud+Pb8DMM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=fVin8FOwUukBMutIXViNR1ik9OeNaroDGVbb1Zntqydx/AW1n1afHcXK0tMICLI1jkm8BWbbmCxMu3gTec6L3FFXOhFwaRMlnodpBv6Of1Mu2eCEVs/YqxOTbyxmHVF8Uq2vAVQGq2E12whMK+imJfRt7ahzyxzyD2Tg91t4JYc="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=fVin8FOwUukBMutIXViNR1ik9OeNaroDGVbb1Zntqydx/AW1n1afHcXK0tMICLI1jkm8BWbbmCxMu3gTec6L3FFXOhFwaRMlnodpBv6Of1Mu2eCEVs/YqxOTbyxmHVF8Uq2vAVQGq2E12whMK+imJfRt7ahzyxzyD2Tg91t4JYc="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=ib6/gz0EfUPSsaStskVtvvuYCjO6zFMK5EtMG1xNdFv5xDaI6RLEUkHoOdyCl9cAqa9flTD7yZzlf1x5XT4vnOcfHQRWdf3RaYfK3DeFldUlxqvsqZzJcwzps431gX5PdmKRGRhVqsirQ5nEGcUJfqtZJ57uu6m3WQud+Pb8DMM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=ib6/gz0EfUPSsaStskVtvvuYCjO6zFMK5EtMG1xNdFv5xDaI6RLEUkHoOdyCl9cAqa9flTD7yZzlf1x5XT4vnOcfHQRWdf3RaYfK3DeFldUlxqvsqZzJcwzps431gX5PdmKRGRhVqsirQ5nEGcUJfqtZJ57uu6m3WQud+Pb8DMM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=fVin8FOwUukBMutIXViNR1ik9OeNaroDGVbb1Zntqydx/AW1n1afHcXK0tMICLI1jkm8BWbbmCxMu3gTec6L3FFXOhFwaRMlnodpBv6Of1Mu2eCEVs/YqxOTbyxmHVF8Uq2vAVQGq2E12whMK+imJfRt7ahzyxzyD2Tg91t4JYc="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=fVin8FOwUukBMutIXViNR1ik9OeNaroDGVbb1Zntqydx/AW1n1afHcXK0tMICLI1jkm8BWbbmCxMu3gTec6L3FFXOhFwaRMlnodpBv6Of1Mu2eCEVs/YqxOTbyxmHVF8Uq2vAVQGq2E12whMK+imJfRt7ahzyxzyD2Tg91t4JYc="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,1276   EUR  95,0987  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югра переходит на одноуровневую систему муниципального управления

В Югре пройдет муниципальная реформа — больше не будет администрации поселений

Югра переходит на одноуровневую систему муниципального управления
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре муниципалитеты переходят на одноуровневую систему местного самоуправления, сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. Решение принято на заседании Совета по развитию местного самоуправления с участием глав и председателей дум городов и районов во исполнение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

По словам главы региона, нововведение предусматривает передачу полномочий администраций городских и сельских поселений, входящих в состав районов, на уровень муниципалитета. Такой подход централизует взаимодействие граждан с органами власти и ускоряет принятие решений. Планируется формирование единого бюджета с равномерным распределением средств, установление общих правил благоустройства и подготовка генерального плана застройки территорий. Высвобождаемые ресурсы направят на приоритетные задачи социально-экономического развития. При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги по месту проживания.

В рамках «перезагрузки» Совета по развитию местного самоуправления в Югре обновляется его состав. Создаются постоянно действующие комиссии по ключевым направлениям социально-экономического развития, которые возглавят главы муниципалитетов с включением руководителей профильных региональных ведомств. Такой формат призван обеспечить согласованную работу всей управленческой команды региона и консолидацию позиций региональной и местной власти при решении вопросов, актуальных для жителей.


нравится (0) не нравится (0)
14 ноября в 08:54, просмотров: 834, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
14 ноября в 13:59
При переходе на одноуровневую систему местного самоуправления в Югре вместо 105 муниципальных образований останется 22 муниципальных образования: 13 муниципальных городских округа и 9 муниципальных районных округов. Сокращение штата Глав поселений и роспуск Дум поселений позволит оперативно решать проблемные вопросы на местах, равномерно и эффективно использовать бюджетные средства в централизованном порядке. Переход на одноуровневую систему окончателен и не обсуждается. Сроки перехода на одноуровневую систему временнЫми рамками не обозначены, но аналитики считают, что это 2026 год.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. За 20 лет население Сургута выросло почти вполовину, а депутатов у нас столько же. А нужно ли больше? 542
  2. ​В Югре начинается масштабная муниципальная реформа – чего ждать? 411
  3. Эксперт подсчитал, на какую пенсию могут рассчитывать 30-летние россияне, зарабатывающие 100 тысяч рублей 411
  4. В 2026 году в Югре откроется большое производство белковых компонентов для детских смесей 405
  5. В Пермском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком — семь человек погибли 403
  6. В Сургуте прошла общественная приемка новой детской площадки в парке микрорайона 20А 397
  7. В тюменском аэропорту пассажир попался с тысячей ампул из Бразилии. К нему возникли вопросы 364
  8. В Югре будут судить рыбаков за ловлю краснокнижного осетра 354
  9. В России готовятся провести эксперимент по продаже отечественного вина на маркетплейсах 351
  10. Сургутские школы получили «Знак качества» от Рособрнадзора 346
  1. ​Город без вкуса 2573
  2. Ее уроки остались с нами навсегда 2215
  3. «Фавелы» всегда будут гореть. Чтобы люди не гибли, нужно дать им возможность строить нормальные дома 2137
  4. ​Руслан Кухарук презентовал в Совете Федерации масштабную реконструкцию аэропорта Нижневартовска 1936
  5. В «Агентстве» могла быть картинная галерея или кванториум, но сургутяне вместо этого получили курятник и коллектор 1836
  6. ​Возле школ и детсадов в 25-м мкр Сургута включили новые фонари 1765
  7. ​Памяти профессора Парфёновой 1750
  8. Акт приема-передачи квартиры: зачем нужен и как его оформить 1578
  9. ​Железнодорожный вокзал Сургута откроют в 2027 году 1577
  10. В Сургуте работает пересадочный тариф на общественном транспорте 1549
  1. ​В ожидании рампы 7444
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 5144
  3. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 5073
  4. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 4949
  5. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 4891
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 4628
  7. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 4623
  8. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 4426
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 4320
  10. Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры 4168

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика