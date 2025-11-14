В Югре пройдет муниципальная реформа — больше не будет администрации поселений

В Югре муниципалитеты переходят на одноуровневую систему местного самоуправления, сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. Решение принято на заседании Совета по развитию местного самоуправления с участием глав и председателей дум городов и районов во исполнение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

По словам главы региона, нововведение предусматривает передачу полномочий администраций городских и сельских поселений, входящих в состав районов, на уровень муниципалитета. Такой подход централизует взаимодействие граждан с органами власти и ускоряет принятие решений. Планируется формирование единого бюджета с равномерным распределением средств, установление общих правил благоустройства и подготовка генерального плана застройки территорий. Высвобождаемые ресурсы направят на приоритетные задачи социально-экономического развития. При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги по месту проживания.

В рамках «перезагрузки» Совета по развитию местного самоуправления в Югре обновляется его состав. Создаются постоянно действующие комиссии по ключевым направлениям социально-экономического развития, которые возглавят главы муниципалитетов с включением руководителей профильных региональных ведомств. Такой формат призван обеспечить согласованную работу всей управленческой команды региона и консолидацию позиций региональной и местной власти при решении вопросов, актуальных для жителей.