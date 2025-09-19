Лучший лесной пожарный России работают в Югре

Югорчанин Евгений Агеев стал лучшим лесным пожарным России. В Красноярске подвели итоги федерального этапа XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» с международным участием. За победу боролись 26 специалистов — представители федеральной авиалесоохраны и региональных лесопожарных служб из 19 субъектов России, а также участники из Беларуси и Армении.

Ханты-Мансийский автономный округ на конкурсе представлял победитель регионального этапа, парашютист-пожарный авиаотделения Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры Евгений Агеев. Состязания проходили в условиях, максимально приближённых к реальным. Участникам предстояло продемонстрировать высокую физическую подготовку, навыки ориентирования на местности и умение работать с ручными инструментами: бензопилами, мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями. Всё это выполнялось на сложной полосе препятствий.

По сумме трёх дисциплин — спортивного многоборья, ориентирования и прохождения лесопожарной полосы препятствий — Евгений Агеев стал абсолютным победителем. Для югорчанина это не первый опыт участия в федеральном этапе: в прошлом году он завоевал серебро. Сейчас же 33-летний парашютист-пожарный подтвердил высокий уровень мастерства. В его послужном списке — сотни ликвидированных возгораний в лесах Югры, а также помощь в тушении пожаров в других регионах страны.

Серебряным призёром конкурса стал Валерий Романов из Республики Коми, бронзовым — Динар Зиятдинов из Татарстана.

Югра традиционно удерживает лидерские позиции на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный». В 2017 и 2018 годах победителем становился Андрей Зуев из Советского филиала окружной авиабазы, в 2022 году — Евгений Гайдаенко из Ханты-Мансийского авиаотделения.