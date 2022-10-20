Мошенники из ХМАО за сутки заработали более 7 миллионов рублей

Более 7 миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие выходные. В полицию обратились 20 граждан, которые стали жертвами мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

74-летней жительнице Лангепаса позвонил якобы сотрудник Следственного комитета и сообщил, что по доверенности югорчанки неизвестный пытается снять наличные средства в банке и необходимо перевести деньги на «безопасный счет». В итоге, женщина пришла в отделение банка и тремя транзакциями пополнила кошелек злоумышленников на порядка 44 тысячи рублей.

«Жительница города Нижневартовска, желая подзаработать на инвестировании, вложила свои накопления в сумме порядка 100 тысяч рублей, но обогатится ей так и не удалось. После списания нужной суммы мошенники просто перестали выходить на связь. А Сургутский автолюбитель 1992 года рождения в надежде выгодно приобрести зимнюю резину на просторах Интернета потерял почти 30 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.