Депутат Думы Сургута остался доволен темпами ремонта двора на улице Профсоюзов

В Сургуте этим летом планируют благоустроить десять дворовых территорий. Один из объектов – двор дома на улице Профсоюзов, 32. Он находится в избирательном округе депутата Думы Сургута Сергея Парфенова. Накануне народный избранник оценил ход работ на территории.

«Мы находимся на улице Профсоюзов, 32, на придомовой территории, которая в этом году благоустраивается. Ежегодно Думой города и администрацией выделяются деньги минимум на десять дворов. Этот двор – один из тех, который в этом году будет отремонтирован. По итогу ремонтной кампании жители получат благоустроенный двор, которому, я думаю, будут очень рады», – сказал Сергей Парфенов корреспонденту СИА-ПРЕСС.

По словам депутата, работы уже идут активными темпами.

«Уже невооруженным глазом видно, что ремонтная кампания в полном разгаре. Основные работы сделаны. Осталось, я думаю, буквально две-три недели, и люди получат качественно отремонтированный двор», – отметил он.

Во дворе на Профсоюзов, 32 планируют обновить асфальт, проезды и парковку, установить лавочки и урны, а также выполнить озеленение.

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева, изначально в 2026 году планировалось благоустроить 17 дворов. Однако часть управляющих компаний не прошла отбор на получение субсидии, поэтому в итоговый перечень вошли около десяти территорий.

«Ожидаем, что до 31 сентября работы по благоустройству дворовых территорий будут завершены управляющими компаниями», – сказала она.

Проект благоустройства согласовали с жителями дома. Субсидия от муниципалитета уже выделена. Как рассказал СИА-ПРЕСС главный инженер ООО «УЮТ» Еркин Абдрахманов, гарантия на работы составит три года.

Он также добавил, что при ремонте используют сертифицированные материалы, соответствующие проекту и ГОСТам. Во дворе сделают песчаное и щебеночное основание, а затем уложат два слоя асфальта.

Напомним, благоустройство дворов идет в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте». Как сообщили в Думе Сургута, доля софинансирования жителей может составлять до 20%.

Кроме Профсоюзов, 32, этим летом планируют благоустроить дворы по адресам: Грибоедова, 13; Крылова, 43 и 43/1; Чехова, 10 и 10/1; Ленина, 45; Бахилова, 1; Студенческая, 17 и 19.