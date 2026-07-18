Группа ARCHIVE собрала сургутян на концерте в сквере Журналиста

В сквере Журналиста в Сургуте прошел концерт кавер-группы ARCHIVE. Музыканты выступили в жанрах нью-метал и альтернативный рок, а в программу вошли песни Linkin Park, Three Days Grace и других известных групп. Как рассказал СИА-ПРЕСС художественный руководитель коллектива Виктор Орёл, для ARCHIVE это стало первым выступлением на этой площадке. Музыканты не ожидали, что концерт соберет столько зрителей.

«Для нас был очень интересный опыт. В целом мы не ожидали, что такое количество людей придет на концерт, поскольку было мнение, что мы выставим оборудование и люди будут проходить мимо. Но было очень ярко и интересно», – отметил Виктор Орёл.

По его словам, после выступления участники группы пообщались со зрителями и получили положительные отзывы. В ближайшее время коллектив планирует активнее вести социальные сети, публиковать информацию о концертах и расширять репертуар.

ARCHIVE рассчитывает еще раз выступить в сквере этим летом. Предварительно новый концерт может пройти в середине или второй половине августа, если позволит погода.

Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина получил название «Сквер Журналиста». Это стало одним из этапов инициированной главой Сургута Максимом Слеповым политики развития и благоустройства городских пространств. Этим летом здесь уже прошли литературный пикник под открытым небом и фестиваль пленэрной живописи.