16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,9293   EUR  88,7069  

Новости

Больше новостей
Вы наблюдаете замедление инфляции?
Комментировать
0
Получается ли вам откладывать деньги?
Комментировать
0
Чувствуете ли вы, что за последние пять лет ваше благосостояние выросло?
Комментировать
0
Вы готовы перевести деньги из депозитов в акции и фонды, где менее понятно, но более доходно?
Комментировать
0
Поддерживаете федеральный список «Единой России»?
Комментировать
0
Покупаете ли вы вейпы или жидкости к ним?
Комментировать
0
Если власти Югры запретят продажу вейпов, вы поддержите это решение?
Комментировать
0
Надо ли снижать возраст уголовного преследования до 12 лет?
Комментировать
0
Праворульные машины — это опасно?
Комментировать
0
В Госдуме идею изъятия денег россиян в банках назвали бредом. Идея изъятия - это:
Комментировать
0
Купили бы новую VOLGA ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 июля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 июля? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

4 июля

Выставка «Лаборатория природы»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В галерее «Стерх» продолжает действовать выставка Государственного природного заповедника «Юганский», посвященная научным исследованиям в Югре. Посетители смогут увидеть экспонаты научных коллекций, приборы и материалы полевых исследований, а также узнать, как работают ученые в заповеднике. А для юных гостей организаторы подготовили интерактивные задания, которые помогут больше узнать о природе родного края.

Телефон для справок и записи на интерактивные программы: 35-09-78. Цена билета: от 50 до 150 рублей. Интерактивная программа − 100 рублей с одного человека. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Арт-Сургут'26»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

На ежегодной и полюбившейся многим выставке можно увидеть картины более 60 авторов из Сургута, Нефтеюганска, Мегиона, Ноябрьска, Муравленко, Урая и Нового Уренгоя. Художники изобразили на полотнах пейзажи, городские зарисовки, цветочные натюрморты, а также портреты и арт-объекты.

Телефон для справок: 35-09-78 (доб. 306). Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Разговор с тишиной»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 17:00 до 20:00.

В культурном центре «Порт» можно познакомиться с работами молодой художницы из Санкт-Петербурга Полины Морозовой. В экспозиции – живопись и графика, через которые автор делится своими впечатлениями, эмоциями и наблюдениями за повседневной жизнью. Особое место занимают работы, выполненные в технике сухой кисти.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Летний морок в Компромате

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Для жителей и гостей Сургута на сцене Компромата выступят две рок-группы: «Моджо» и «Торум». Этот вечер будет наполнен тяжелым роком и сокрушительной энергией.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

5 июля

СтароСургутский АРТ – квартал

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00 до 18:00.

Сургутян приглашают провести выходные на свежем воздухе. Для гостей подготовили концерты, ярмарку, бесплатные мастер-классы, настольные и уличные игры. Для детей организуют квесты, экскурсии и развлекательные программы, а познакомиться с культурой коренных народов можно будет в стойбище ханты и манси.

Вход свободный. 0+

Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Любителей музыки и танцев приглашают на ретро-вечер под открытым небом. В парке прозвучат популярные хиты прошлых лет, а все желающие смогут потанцевать и провести вечер в атмосфере любимой музыки.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 14:16, просмотров: 284, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре есть 3 тысячи вакансий с предложением 200 тысяч рублей и выше 736
  2. Ночью в Сургуте молодой водитель пытался проехать на красный и устроил ДТП — погибли два человека 572
  3. Сургутское «Наше время» со следующего года не сможет трудоустраивать школьников и платить им зарплату 478
  4. Власти Сургута благоустраивают набережную Саймы у Дворца торжеств 358
  5. Россияне резко сократили количество путешествий и расходы на них 341
  6. Власти Сургута к концу августа отремонтируют проезд в поселке Таежный 339
  7. ​Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,22% 321
  8. ​В Сургутском районе продолжается ремонт дорог 321
  9. ​Большинство жителей Югры работают больше положенного 315
  10. ​Абоненты МегаФона первыми получили инструмент для подписи исходящих вызовов 296
  1. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 6198
  2. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 3179
  3. ​Народные комиссии проверили новый ФАП в Викуловском округе и больницу в Абатском 3072
  4. ​В каком-нибудь Рыбинске вы увидите театр, ж/д и речной вокзал, причем красивые. В Сургуте с его амбициями уже и этого нет 1999
  5. Более двух тысяч одиннадцатиклассников выпустились из школ Сургута 1721
  6. ​Почему россияне не хотят выбирать Сургут для переезда? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1628
  7. Югра проведет международные соревнования по гребле на обласах 1461
  8. ​Жители Сургута жалуются на мошку в городе 1459
  9. ​Молодежь Сургута – смелая, амбициозная, патриотичная и очень талантливая 1453
  10. ​Семейная ипотека может стать менее доступной: что изменится для жителей Югры 1448
  1. ​Только 2% россиян готовы переехать в Сургут 8913
  2. Сургутяне вышли с мольбертами в Сквер журналиста // ФОТОРЕПОРТАЖ 6763
  3. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 6198
  4. ​Нефть, шерсть и кедровые иглы: чем удивляет «Арт-Сургут» // ФОТОРЕПОРТАЖ 5459
  5. ​В российских детсадах с сентября изменят подход к занятиям и оформлению помещений 4932
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША 4729
  7. ​Цены на топливо в Сургуте вновь пошли вверх 4708
  8. ​В Югорске открылся обновленный офис Сбера 3995
  9. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 3179
  10. ​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля 3150

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика