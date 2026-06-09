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​Жители Сургута все реже покупают квартиры в новостройках

Эксперты рассказали о том, насколько изменился спрос на жилье в Сургуте и чего опасаются застройщики

​Жители Сургута все реже покупают квартиры в новостройках
Фото из архива СИА-ПРЕСС

За последние несколько лет в Сургуте объем предложения недвижимости вырос за счет активного темпа строительства, а фактор спроса претерпел изменения, ведь покупатели стали осторожнее и внимательнее при приобретении жилья из-за изменений в структуре доходов и экономическом пространстве. Об этом рассказал СИА-ПРЕСС директор сургутского филиала компании Этажи» Константин Сыпко.

«Рынок все чаще входит в состояние ожидания: клиенты откладывают сделки, рассчитывая на более выгодные условия, а застройщики – на новые меры поддержки», – пояснил Сыпко.

Также, по его словам, давление на покупателей оказывает трансформация государственных ипотечных программ, ведь от этого зависит какое решение они примут.

Спрос на новое жилье достаточно низкий в связи с разницей в цене за квадратный метр, если вторичка оценивается в 100-120 тыс. рублей, то новостройки в 140-200 тыс.

«Изза этого застройщики вынуждены давать крупные дисконты, потому что остатки огромные. Рынок уже не похож на прежний: ни один застройщик не смог распродать дом до сдачи, а некоторые не продали даже 50%. Ощущение, что динамическое ценообразование перестало работать. В июне рынок «дожмут» за счёт ажиотажа вокруг возможных изменений по семейной ипотеке. Но после этого, без господдержки, рынок с высокой вероятностью уйдет в стагнацию», – рассказала руководитель департамента новостроек Сотник Валерия.

Помимо этого, аналитики прогнозируют рост инвестиций в новостройки из‑за снижения ставок по вкладам. Однако инвесторам выгоднее вложится во вторичное жилье, где гораздо меньше рисков, отмечают эксперты.

«Если цены не выровняются, продаж будет мало. При этом у застройщиков есть обязательства перед банками по проектному финансированию – проценты там тоже немаленькие. Плюс кассовые разрывы: многие строят только на деньги банка, а не на продажи. Новые старты ждать не стоит, но и дефицита это не создаст – объем предложения огромный», – объяснила эксперт.

Недавнее снижение ключевой ставки до 14,5% годовых оказало определенное влияние на рынок, однако в ближайшем будущем ситуация может измениться, ведь заседание Совета директоров Банка России уже назначено на 19 июня 2026 года.

Как отметила Валерия Сотник, от государства ожидают обещанные льготные программы ипотеки для врачей, учителей и полицейских – это поддержит рынок и застройщиков.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 271, комментариев: 0
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