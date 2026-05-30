Шахматисты от семи до 19 лет разыграли первенство Сургута

Более 100 юных сургутян приняли участие в Первенстве города по шахматам. Турнир прошел в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» и был посвящен Году единства народов России, сообщили в администрации Сургута. За победу боролись шахматисты в возрасте от семи до 19 лет.

На церемонии награждения присутствовали заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации города Наталья Денисевич, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алёна Соловьёва и заместитель начальника НГДУ «Федоровскнефть» Максим Обухов.

«Шахматы нужны не только ради побед. Игра учит усидчивости, умению думать наперед и сосредотачиваться», – подчеркнул Обухов.

Соорганизаторами турнира выступили местное отделение партии «Единая Россия», движение «Женское движение» и управление физической культуры и спорта администрации Сургута.

