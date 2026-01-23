Глава Сургута назвал ключевые дорожные проекты на 2026 год

В 2026 году власти Сургута продолжат и расширят масштабные работы по развитию улично-дорожной сети. Такими планами поделился глава города Максим Слепов, подводя итоги строительной отрасли за 2025 год.

По его словам, в городе намерены продолжить строительство улицы Усольцева, а также дороги 3 «З». Кроме того, запланирована реконструкция улицы Шидловского и масштабные работы на улице Киртбая.

В числе ключевых проектов на 2026 год ‒ работы на съезде на Нижневартовское шоссе. Параллельно власти приступят к проектированию новой четырехполосной улицы Грибоедова.

Отдельным направлением станет развитие прибрежных территорий. В планах властей города ‒ проектирование набережной Ивана Кайдалова, которая должна стать частью общественного пространства города.

Также в администрации Сургута прорабатывают возможность привлечения окружного финансирования для реконструкции проезда между улицами Геологической и Югорской.