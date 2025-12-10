Глава Сургута вручил ключи от новых квартир 30 молодым жителям города

В Сургуте 30 молодых горожан из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Торжественная церемония вручения состоялась накануне Дня Конституции Российской Федерации и 95-летия со дня образования Югры.

Жильё предоставлено в новых домах, все квартиры полностью готовы к заселению: выполнен ремонт, установлена необходимая мебель. Меры по обеспечению жильём этой категории граждан являются государственным обязательством, которое реализуется совместно городом и регионом.

Глава Сургута Максим Слепов лично вручил ключи новосёлам и поздравил их с важным событием в жизни.«В Сургуте у молодёжи много возможностей в выборе профессии и жизненного пути. Делаем его комфортным и современным, чтобы молодые сургутяне планировали жизнь в родном городе», – отметил градоначальник.

Как уточняют городские власти, до конца этого года жильём будут обеспечены 98 сургутян из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.