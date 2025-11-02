16+
​Торжественный вечер в филармонии открыл череду концертов, выставок и спортивных событий ко Дню народного единства в Сургуте

В Сургуте прошел торжественный вечер ко Дню народного единства

Фото: администрация Сургута

В Сургуте стартовала серия мероприятий, посвященных Дню народного единства. Одним из центральных событий стал праздничный вечер в Сургутской филармонии, который собрал более 750 гостей – представителей общественных организаций, национальных автономий, участников СВО, педагогов, волонтеров и руководителей предприятий города, рассказали в администрации.

«Судьба России – это, прежде всего, судьба русского народа, который основал государство, создал культуру и сформировал язык. Но уникальность и сила нашей страны в другом. Россия впитала в себя все лучшее из других культур. Яркий пример тому – любимый Сургут. Наш город строили представители сотни национальностей со всех уголков страны, создавали здесь семьи. В тяжелые времена наши братские народы встают на защиту Отечества. Враг пытается раскачать это единство, противопоставить народы России друг другу, чтобы ослабить нас и в итоге уничтожить. Единство – наша основная ценность. Это великая миссия, великий дар Божий», – отметил глава города Сургута Максим Слепов.

В концертной программе филармонии прозвучали произведения, символизирующие сплоченность и любовь к Родине – «Это моя Россия», «Знать, чтобы помнить», «Гимн Сургуту» и «Родина моя». Исполнили их творческие коллективы города

Во время вечера также состоялось награждение Орденом Мужества. Награду получил Денис Никоноров – за проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Награду вручал военный комиссар Сургута и Сургутского района Александр Исак.

Горожан поздравил депутат Думы города Айдар Явишев:

«Историю своего народа надо помнить, чтить и уважать. Только благодаря самоотверженному труду предков и тому, как они создавали наше государство, мы имеем то, что у нас есть. Желаю всем быть такими же едиными, как наши предки в 1612 году и в годы Великой Отечественной войны. Для того чтобы все было хорошо, мы должны быть вместе. В единстве наша сила!»

Заместитель главы города Виталий Малыхин отметил, что День народного единства – это напоминание о преемственности поколений и сохранении традиций.

«История праздника берет свое начало с великой трагедии, после которой Россия вышла из разрухи и приобрела новый вектор развития. Сегодня среди гостей – потомки тех людей, которые в тяжелый исторический период для нашей страны встали на защиту Родины. Именно они отражают смысловую суть этого праздника. Среди гостей не только общественники, представители волонтерских объединений и почетные жители города, но и участники национальных автономий. День народного единства – это символ сохранения своего культурного и исторического наследия», – отметил заместитель Главы города Сургута Виталий Малыхин.

Праздничные мероприятия ко Дню народного единства в Сургуте проходят с 1 по 4 ноября. Горожан ждут театральные постановки, концерты, спортивные соревнования и участие в Всероссийской акции «Ночь искусств». Подробнее об этом – читайте на нашем портале.


Сегодня в 14:33, просмотров: 290
