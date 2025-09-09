Сургутяне не поверили в «отпускную» версию проблем с водой

В Сургуте снова поднялась волна жалоб на качество воды. Горожане выкладывают фото грязных фильтров, жалуются на запах, цвет и осадок. Власти объяснили ситуацию ростом водопотребления после того, как люди вернулись из отпусков. Однако сами сургутяне считают это лишь очередной отговоркой: проблема, по их словам, стала постоянной.

«Мы не вновь столкнулись с этой проблемой, мы с ней не расстаемся второй год. И это в центральном районе. Фильтры раз в неделю менять надо – они как будто в мазуте», – пишет пользователь под ником СвВл555 в нашем телеграм-канале.

«Да, в прошлом году тоже из-под крана плохая вода текла. И в этом продолжает. Теперь дома постоянно на фильтре вода. А фильтр довольно быстро забивается ржавым осадком. В Горводоканале жалобы принимают, но уже второй год ничего не меняется, а там видимо и третий пойдет», – добавляет Никита.

«Что, люди за столько лет впервые были в отпуске?» – заметила Наташа.

«Эта проблема старая! Никак не связана ни с 1 сентября, ни с возвращением людей из отпусков (глупость несусветная)», – подтвердила Евгения Горшкова.

Жалобы также продолжают поступать и главе Сургута Максиму Слепову. В частности, эта проблема коснулась жителей домов по улицам Ленина, 54 и 58, Чехова, 3, Дзержинского, 14а.

«А у нас сегодня в 19 школе отпустили детей из-за плохой воды. Столько идет жалоб от горожан, почему не проверяют ГВК и не штрафуют. Плохие старые трубы? Ну да, конечно. То хорошая вода, то вдруг плохая по тем же трубам», – обратила внимание сургутянка в комментариях под постом главы.

В мэрии ответили, что Горводоканал совместно с управляющими компаниями и транзитными организациями продолжает проводить оперативные мероприятия по восстановлению качества воды.

Тем временем в Горводоканале подтверждают рост обращений и напоминают, как действовать:

Подвоз воды – оформляется через управляющую компанию, которая подает заявку в Горводоканал и информирует жильцов.

Жалобы на воду – можно подать в диспетчерскую или через сайт Горводоканала: gvk86.ru/report.

«Обратиться по данному вопросу в Горводоканал можно по телефону 45-65-44. В связи с увеличенным количеством звонков от абонентов время ожидания ответа оператора может возрасти», – предупреждают в компании.

Перерасчет – производится автоматически, если у дома прямой договор с Горводоканалом, и техническая проверка подтвердит проблему. Дополнительно обращаться не нужно.

Однако общественники призывают не надеяться только на автоматический перерасчет.

«Нужно требовать составлять акты. Это делают Горводоканал и управляющая компания. Приглашать их и составлять акты о некачественном предоставлении услуг. Потом требовать перерасчета. Это еще более-менее работающая схема. Мы долго об этом говорим, но никто не доходит до конца в решении этого вопроса», – рассказала «СургутИнформ-ТВ» член городского общественного совета по ЖКХ Валерия Абрамова.

По ее словам, если пострадала техника, можно вызвать эксперта, например, мастера по ремонту или оценщика и идти в суд за возмещением убытков.