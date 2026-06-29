Стало известно, кто представит Югру на выборах в Госдуму от «Единой России»

Вчера, 28 июня, в Москве прошел XXIII Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». На нем утвердили кандидатов на выборы депутатов Государственной думы IX созыва говорится на сайте «Единой России».
В первую пятерку федерального списка вошли:
- министр иностранных дел России Сергей Лавров;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный;
- уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова;
- Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.
Всего партия выдвинула более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Для участия в выборах сформированы 57 региональных групп федерального списка.
В съезде приняла участие и делегация Югры. Как сообщил губернатор округа Руслан Кухарук, в региональную группу №8 вошли:
- председатель Думы Югры Борис Хохряков,
- заместитель губернатора Ольга Ануфриева,
- депутат Тюменской областной думы Василий Филипенко,
- депутат Думы Югры Николай Заболотнев.
По двум одномандатным округам Югры партия выдвинула Павла Завального (Ханты-Мансийский округ №222) и Дмитрия Аксенова (Нижневартовский округ №223).
Территориальную группу, объединяющую Тюменскую область, Югру, Ямал и Курганскую область в федеральном списке «Единой России» представят 12 кандидатов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По двум одномандатным округам региона партия выдвинула Ивана Квитку и Николая Брыкина.
Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в единый день голосования ‒ 20 сентября 2026 года.