Делегация Югры приняла участие в XXIII съезде «Единой России» в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Съезд открыл президент России Владимир Путин. В своем обращении он подчеркнул, что избирательный процесс является проверкой на прочность политической системы и важным этапом для укрепления стабильности и общественного согласия.

Работа съезда прошла под руководством председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева.

По итогам мероприятия утвердили кандидатов в депутаты Государственной Думы. Федеральный список возглавили министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России и заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

В региональную группу №8 от Югры вошли Борис Хохряков, Ольга Ануфриева, Василий Филипенко и Николай Заболотнев. По одномандатным округам №222 и №223 партия выдвинула Павла Завального и Дмитрия Аксенова.

Руслан Кухарук пожелал кандидатам достойно пройти избирательную кампанию и оправдать доверие земляков.