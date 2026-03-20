Федеральные эксперты оценят готовность Тюменской области к пожарам

В ближайшие дни в Тюменскую область прибудут специалисты департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (Федерального агентства лесного хозяйства). Им предстоит внеплановая выездная проверка готовности региона к пожароопасному сезону. Об этом стало известно на совещании по подготовке к сезону, которое провел заместитель губернатора Руфат Биктимеров. В мероприятии приняли участие начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков и директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Директор профильного ведомства доложил о текущем уровне готовности. В регионе утвержден сводный план тушения лесных пожаров, который предусматривает привлечение более 2,6 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники. Лесопожарные формирования укомплектованы, вся техника оснащена системой ГЛОНАСС. Организовано видеонаблюдение за лесным фондом – камеры охватывают 76 процентов территории области.

Руфат Биктимеров поручил обеспечить максимальную готовность всех сил и средств, а также активно использовать современные технологии для повышения оперативности обнаружения пожаров.