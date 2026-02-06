Реки Югры весной 2026 года могут подняться выше нормы

Весенний паводок в ХМАО может пройти с более высокими уровнями воды, чем обычно. Такой прогноз опубликовали специалисты Росгидрометцентра в предварительной оценке весеннего половодья.

«Анализ сложившихся гидрометеорологических условий показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах», − говорится в сообщении.

По словам специалистов, на реках Югры − в том числе на Оби, Иртыше и Северной Сосьве − максимальные уровни воды во время половодья ожидаются на уровне нормы и выше нее. Это означает, что паводок в округе может быть более напряженным, чем в 2025 году, особенно при неблагоприятных погодных условиях в период вскрытия рек.

Всего, по оценке синоптиков, повышенные уровни воды прогнозируются сразу в 16 регионах страны.

Напоминаем, в прошлом году в зоне потенциального подтопления находились 47 населенных пунктов в 12 муниципалитетах Югры. Под угрозой были 1 778 жилых зданий и 3 456 приусадебных участков, в которых проживает свыше 4 600 человек, включая почти 820 детей.