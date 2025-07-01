Паводковая ситуация в Югре стабилизировалась

В Ханты-Мансийском автономном округе ситуация с паводком, традиционно актуальная в летний период, находится под полным контролем региональных и муниципальных властей. По оценке специалистов, пик половодья в Югре уже пройден, а уровень воды в большинстве рек стабильно снижается. Несмотря на масштаб возможных последствий, региону удалось минимизировать риски благодаря заблаговременной подготовке и оперативному реагированию на возникающие угрозы.

Ключевым звеном в системе управления паводковой ситуацией была грамотная подготовка. Еще в апреле прошло важнейшее заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел губернатор Югры Руслан Кухарук. Глава региона подчеркнул необходимость личного участия руководителей муниципалитетов в организации паводкового периода: формировании запасов материальных ресурсов, вывозе снега, очистке ливневой канализации, мостов, подмостовых переходов и переправ.

«Сегодня важно сосредоточиться на состоянии гидротехнических сооружений, объектах без надлежащего обслуживания, продолжить работу по информированию населения, а также над определением зон затопления и разработкой мер по защите территорий и наших граждан», — отметил Руслан Кухарук.

Согласно докладу и.о. директора департамента региональной безопасности Югры Евгения Смокарева, в зоне потенциального подтопления находились 47 населённых пунктов в 12 муниципалитетах. Под угрозой были 1778 жилых зданий и 3456 приусадебных участков, в которых проживает свыше 4600 человек, включая почти 820 детей.

Для оперативного реагирования была сформирована специальная группировка: свыше 6100 человек и более 1500 единиц техники. В случае необходимости были готовы к развертыванию 78 пунктов временного размещения вместимостью почти 9400 человек. Оповещение населения осуществлялось через региональную систему оповещения, SMS-рассылки и официальные ресурсы, включая сайт risk.cov86.ru.

Муниципалитеты Югры продемонстрировали высокий уровень подготовки к возможным последствиям паводка. В Сургутском районе усилили защиту труднодоступных поселений — Лямина, Сытомино и Песчаного — расположенных на берегу реки Лямин. Были завезены тросы, песок и грунт, налажено круглосуточное дежурство у мостов и переправ, организованы склады топлива и продовольствия.

В Нижневартовске средства были направлены на подготовку ПВР, закупку мешков с песком и аренду техники. В Сургуте, где в зоне подтопления оказались участки СНТ «Газовик», ежедневно работали специалисты спасцентра и «Центроспаса-Югории». Они расчищали русло реки Черной от заторов и откачивали воду с каждого участка при помощи мотопомп.

Эта системная работа позволила справиться с последствиями без серьёзных чрезвычайных ситуаций. К 27 июня количество подтопленных участков в Нижневартовске было снижено до нуля, и в муниципалитете отменили режим повышенной готовности. На пике затопления в регионе насчитывалось до 270 участков, свыше 110 из которых — в Нижневартовске.

Согласно данным прогноза рисков на период с 30 июня по 6 июля, вероятность ЧС локального уровня и выше не прогнозируется. Уровни воды в реках Обь, Иртыш и Конда продолжают колебаться в пределах характерных сезонных значений (-5, +2 см/сутки), на остальных водоемах ожидается постепенное снижение (-3, -15 см/сутки).

Отмечается постепенное освобождение территорий в селе Лемпино, Мегионе, Нижневартовске и прилегающих районах. Тем не менее, при резком увеличении осадков сохраняются риски локальных подтоплений в верховьях рек Северная Сосьва (Няксимволь и Хулимсунт), Ляпин (Саранпауль и Хурумпауль), а также в Берёзовском районе.

Специалисты также предупреждают, что дождливая погода может продлить сроки прохождения паводка, однако в целом ситуация развивается в штатном режиме. Региональная навигация полностью открыта на всех пассажирских маршрутах.

На данный момент паводковая обстановка в Югре стабилизировалась. По информации ГУ МЧС России по ХМАО, общее число подтопленных участков не превышает 100, при этом рисков для жизнедеятельности населения нет. Ведомство подтверждает: пик пройден, и динамика уровня воды уверенно направлена вниз.

Успешное прохождение паводкового периода стало возможным благодаря заблаговременной подготовке, скоординированным действиям муниципалитетов, а также благоприятной погодной обстановке. Регион в очередной раз подтвердил готовность к природным вызовам, обеспечив безопасность жителей и сохранность инфраструктуры.