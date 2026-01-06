Регионы обяжут развивать гибкие форматы занятости для пенсионеров

Российские власти намерены активнее вовлекать пенсионеров в рынок труда за счет удаленной и гибкой занятости. Такие планы закреплены в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС. В нем предлагают развивать надомную, временную и дистанционную работу для граждан старшего поколения.

Реализация этих мер возложена на регионы: им предстоит запускать профильные проекты, проводить мероприятия и ежегодно отчитываться о проделанной работе в Минтруд России.

Отдельное внимание хотят уделить обучению. Для людей старше 50 лет и граждан предпенсионного возраста планируется расширить программы профессионального и дополнительного образования с государственной поддержкой.

В правительстве отмечают, что инициатива направлена на повышение качества жизни и уровня доходов пожилых россиян

По информации Социального фонда России, на 1 сентября 2025 года в стране проживали 40,7 млн пенсионеров. Более 7,4 млн из них продолжали работать, что составляет свыше 18 процентов от общего числа.

Напоминаем, в России появится врач по здоровому долголетию. Новую медицинскую должность Минздрав должен утвердить до 1 апреля.