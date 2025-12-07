Александр Овечкин вошел в топ-10 тех, кого чаще всего искали в Google

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в десятку самых популярных спортсменов мира. Российский нападающий занял седьмое место и стал единственным хоккеистом в первой десятке рейтинга, говорится на сайте Google's Year in Search-2025.

По данным сайта, интерес к Овечкину резко вырос весной, когда в апреле 2025 года он побил снайперский рекорд НХЛ, повторив достижение Уэйна Гретцки – 894 шайбы в регулярных чемпионатах.

Топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году:

Теренс Кроуфорд (бокс)

(бокс) Рори Макилрой (гольф)

(гольф) Шедер Сандерс (NFL)

(NFL) Шей Гилджес-Александер (НБА)

(НБА) Джейлен Хертс (NFL)

(NFL) Мэнни Пакьяо (бокс)

(бокс) Александр Овечкин (НХЛ)

(НХЛ) Купер Флэгг (НБА)

(НБА) Стефон Диггз (NFL)

(NFL) Кэм Скаттебо (NFL)

Рейтинг Google's Year in Search формируется на основе поисковых запросов пользователей по всему миру и отражает, какие спортсмены вызывали наибольший интерес в течение года.

Напомним, в апреле 2025 года мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в столице США.