В Вашингтоне учредили День Александра Овечкина в честь рекорда НХЛ

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер официально провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина в столице США. Соответствующий указ опубликовали в социальных сетях хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс», за который играет россиянин.

Праздник приурочен к важному событию: 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», Овечкин забил свою 895-ю шайбу, превзойдя легендарного Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола. Спустя несколько дней на домашней арене «Кэпиталс» прошла торжественная церемония в его честь.

За годы карьеры Овечкин многократно становился обладателем престижных хоккейных наград, в том числе «Колдер Трофи», «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и девять раз – «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона. В 2017 году его имя включили в топ-100 величайших игроков НХЛ.