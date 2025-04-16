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​Вошел в историю − и в календарь: мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Овечкина

В Вашингтоне учредили День Александра Овечкина в честь рекорда НХЛ

​Вошел в историю − и в календарь: мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Овечкина
Фото: t.me/ovigr8official

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер официально провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина в столице США. Соответствующий указ опубликовали в социальных сетях хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс», за который играет россиянин.

Праздник приурочен к важному событию: 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», Овечкин забил свою 895-ю шайбу, превзойдя легендарного Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола. Спустя несколько дней на домашней арене «Кэпиталс» прошла торжественная церемония в его честь.

За годы карьеры Овечкин многократно становился обладателем престижных хоккейных наград, в том числе «Колдер Трофи», «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и девять раз – «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона. В 2017 году его имя включили в топ-100 величайших игроков НХЛ.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 85, комментариев: 0
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