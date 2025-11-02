16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,8861   EUR  93,3848  

Новости

Больше новостей
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер

В Госдуме предложили наказывать ГАИ за ошибочные штрафы

Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Госдуме предложили ввести административную ответственность для должностных лиц, которые выносят ошибочные штрафы по данным систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующий законопроект внесли депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Александр Ющенко и Дмитрий Свищев.

«Предлагаем штрафовать инспекторов за вынесение некорректных постановлений, когда по фото- и видеоматериалам ясно, что конкретный водитель ничего не нарушил. Например, когда камера фиксирует чужую машину или авто едет на эвакуаторе или от транспортного средства просто неудачно легла тень. В подобных ситуациях рулевому зачастую проще оплатить ошибочный штраф, чем добиваться его оспаривания. И уполномоченные лица нередко этим пользуются, не разбираясь или в спешке подписывая заведомо ошибочное постановление по делу об административном правонарушении»,пояснил один из авторов инициативы, председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект предлагает установить штраф в размере ошибочного взыскания, но не менее 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили узаконить покупку красивых номеров для машин через «Госуслуги».


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 11:42, просмотров: 351, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 547
  2. Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер 351
  3. ​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка 297
  4. ​Торжественный вечер в филармонии открыл череду концертов, выставок и спортивных событий ко Дню народного единства в Сургуте 289
  5. Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв 269
  6. ​В Сургуте ночью 18 ноября отключат воду на нескольких улицах из-за ремонта гидранта 266
  7. ​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне 218
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3375
  2. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2607
  3. ​В ожидании рампы 2598
  4. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 2321
  5. Администрация Сургута предложила построить многоуровневый паркинг возле одного из крупных медучреждений города 1779
  6. ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога 1720
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 1696
  8. Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют) 1623
  9. Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей 1587
  10. Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений 1578
  1. Погуляем, поедим 11940
  2. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6692
  3. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6531
  4. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 6063
  5. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5608
  6. ​Покоривший стихию 5421
  7. ​Время, вперед! 5141
  8. ​Великая трагедия и возрождение города 4729
  9. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4393
  10. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 3765

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика