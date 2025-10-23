В Генштабе России объяснили, куда планируют привлекать резервистов

Россияне, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве, смогут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своём регионе и противодействия беспилотникам. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский, пишет РБК.

«Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России», — отметил он. По словам замначальника управления, перед допуском к самостоятельному выполнению задач резервисты проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Цимлянский напомнил, что речь идёт о гражданах, ранее служивших в вооружённых силах или других силовых структурах и добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. «Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», — сказал он.

Также он подчеркнул, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России: «Важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта».