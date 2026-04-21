Рассказываем, что изменится для собственников домов в СНТ

Минэнерго России совместно с Правительством РФ разработало проект постановления «Об утверждении Положения о зонах минимальных расстояний до магистральных и технологических трубопроводов». Эти изменения предполагают пересмотр границ охранных зон вокруг конденсатопроводов и других линейных объектов.

Согласно проекту, минимальные расстояния от трубопроводов до жилой застройки планируется сократить, что позволит пересмотреть границы зон с ограничениями и вывести часть территорий за их пределы. Принять документ планируется до сентября 2026 года

Сейчас ситуация на рынке остается неопределенной: формально строить дома рядом с трубопроводами возможно, но на практике собственники все чаще сталкиваются с отказами в государственной регистрации прав. По пояснениям Минэнерго, до утверждения единых правил строительство допускается только при согласовании с владельцем трубопровода, что становится ключевым барьером для застройщиков и частных лиц.

Проблема связана с отсутствием четко закрепленных параметров зон с особыми условиями использования территории, которые создаются вокруг трубопроводов для обеспечения безопасности. Их границы по‑прежнему трактуются по‑разному, что приводит к неодинаковой практике: одни объекты удается зарегистрировать, по другим регистрирующие органы выносят отказы.

До 2025 года оформление недвижимости вблизи газопроводов проходило относительно спокойно, однако затем практика изменилась, и число отказов выросло. Это усилило неопределенность на рынке и заставило покупателей более внимательно анализировать удаленность участков от инженерной инфраструктуры.

Одним из ключевых факторов, на который сейчас обращают внимание участники рынка, стало фактическое расстояние до трубопровода. На рынке до сих пор встречаются участки, расположенные в 40–50 метрах от газовой инфраструктуры, что может приводить к сложности с регистрацией, необходимости дополнительных согласований и судебным разбирательствам.

На этом фоне интерес вызывают территории, где риск наложения ограничений из‑за близости трубопроводов изначально ниже. В частности, в коттеджном поселке «Победа» в Сургуте расстояние от участков до газопровода составляет около 3 600 метров, что заметно превышает обсуждаемые на федеральном уровне минимальные значения.

Когда постановление будет принято в заявленной редакции, подобные территории, по оценке экспертов рынка, фактически окажутся вне охранных зон и смогут использоваться для застройки без ограничений. При этом на сегодняшний день гарантии регистрации по‑прежнему нет: она зависит от вступления в силу новых правил.

Поселок «Победа» проектировался с учетом расстояния до инженерной инфраструктуры, что позволяет говорить о снижении рисков, связанных с возможными ограничениями использования территории. На рынке такие проекты рассматриваются не только как площадка для индивидуального жилищного строительства, но и как долгосрочный формат вложений в землю.

Локация и удаленность от инфраструктуры в целом становятся одним из ключевых критериев при выборе участка, наряду со стоимостью и доступностью дорожной и инженерной сети. На фоне пересмотра норм застройки вблизи газопроводов можно ожидать перераспределения спроса в пользу территорий, где влияние охранных зон минимально.

