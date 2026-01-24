Работа общественного транспорта в Югре в морозы испытывается на прочность – и пока этот тест не пройден

Ссылка на норматив +12 градусов несостоятельна. Вопрос – как замерялась температура в автобусе? Какой был автобус: старый или новый? Замер проводился при стоянке автобуса или в движении, когда через каждые пять минут на остановках двери открываются и клубы морозного воздуха врываются в салон?

Автобусы, кажется, закупались в северном исполнении, на газомоторном топливе, и вопрос отепления салона был самым актуальным. Температура +12 градусов – это не комфортная температура для пассажиров в салоне.

Что мешает поддерживать температуру не менее +18 градусов? Недостаток отопительных приборов или их неработоспособность? Дайте же людям, наконец-то тепло в салоне автобуса! Это же технически так просто!

Работа общественного транспорта в Югре в период зимних холодов ежегодно испытывается на прочность. Прежде всего на соблюдение графика движения автобусов. Затем на отопление салонов автобусов. И наконец, на содержание «теплых остановок» в городах региона.

К сожалению, пока на улице «плюс», все выглядит радужно, но с наступлением зимних морозов все становится критично. Графики срываются, в салонах автобусов «холодрыга», «теплые остановки» покрываются инеем, ничего не видно, табло не работает. Бомжи поселяются в «теплые остановки», граждане превращают их в «теплые туалеты».

Жалобы идут губернатору, как пишут СМИ, из всех городов округа, включая столицу Югры. Однако, реакция на жалобы жителей губернатору в соцсетях со стройны прокуратуры округа затронула лишь Сургут. Здесь прокуратура проверит жалобы сургутян на работу городского общественного транспорта и примет меры прокурорского реагирования.

Однако и без вмешательства прокуратуры округа видно: после начала так называемой «реформы городского общественного транспорта имени Андрея Филатова» Сургуту необходимо срочно закупать две сотни новых автобусов – супербольшой, большой и средней емкости, в северном исполнении.

Одним днем закупить надо было бы эти 200 новых автобусов. Так сделали в Нижневартовске, хотя и посадили при этом в округе двух чиновников. В Сургуте пошли другим путем, но это не спасло от посадки экс-градоначальника Андрея Филатова. Впрочем, градоначальник Нижневартовска господин Кощенко, несмотря на все прогнозы об скором увольнении, сохраняет свои позиции градоначальника.

Однако, вернемся к автобусным делам в Сургуте. Сегодня городской общественный транспорт, как и ж/д транспорт, работает на обещаниях из округа. Подождите, закупим к 2030 году на федеральные деньги 267 новых автобусов. Подождите, на федеральные деньги построим новый ж/д вокзал. Зачем ждать? Югра – регион богатый и Сургут – донор РФ и региона. Надо брать! Надо брать эти 267 новых автобуса для Сургута за счет казны региона!

Тогда график движения автобусов будет более плотный, тогда и «теплые остановки», коих кажется установили уже 150 комплектов, не будут нужны и главное – не будут вызывать жалобы сургутян. К тому же за «теплыми остановками» надо еще следить, надо еще охранять их от наших бомжей и пьяниц.

Наверное, проще для отопления «теплых остановок» установить там цивилизованные «печки-буржуйки» с металлической трубой, посадить в «теплых остановках» сторожа-истопника, который на три самых холодных месяца зимы создаст «Ташкент» и реальные «теплые остановки».

Это отнюдь не утрирование и не фантазия. Железнодорожные вагоны-теплушки были. Раз. Военные обогреваемые кузова «КУНГ» были и есть, для военных и размещенного в них оборудования, которые обогревались смонтированными в кузовах печками, отапливаемыми от дров. Два. Это был более надежный и дешевый способ обогрева.

Что касается обогрева «стекляшек», то как говорят сами чиновники с «пола дует» и обогреть «теплую остановку» трудно, практически невозможно.