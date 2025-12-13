Новый бокс Wish You Were Here к 50-летию оказался монументальным, но предсказуемым

К 50-летию Wish You Were Here вышло очередное монументальное переиздание: сам альбом, концерт 1975 года и диск со всякими демками и альтернативными версиями, включая уже публиковавшиеся Have a Cigar с вокалом Уотерса, Wish You Were Here со скрипкой Граппелли и новый стереомикс Shine on You Crazy Diamond, скомпонованный в единый трек.

Несмотря на то, что часть материала ранее не светилась (как, например, заглавная песня, в которой вместо вокальных партий звучит слайд-гитара: ну не сенсация ли?), сильно недешевое издание практически ничего нового о Pink Floyd не говорит.

Впрочем, никто ж ничего особого и не ждал? Полвека из этой музыки выжимают все, что можно, – пора и честь знать. Вау-эффект от десятиминутного вступления к Shine on, однако ж, на месте: феноменальная музыка, никогда не надоест. И на том спасибо.

