Ученый назвал топ-10 интересных фактов о человеческом мозге

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=qYpt47jplarAygJcjzhlHdCgidq1Y+v29vl4qT/22BRxLz4f0OkUZFo4q7GkAdyFzSeq7L8/cwurPikxeNrSmLhuGOrWOBKo4pClG9IJYYzWNTyxq2voOaif5r1awAOd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=qYpt47jplarAygJcjzhlHdCgidq1Y+v29vl4qT/22BRxLz4f0OkUZFo4q7GkAdyFzSeq7L8/cwurPikxeNrSmLhuGOrWOBKo4pClG9IJYYzWNTyxq2voOaif5r1awAOd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5GXWdLiER7uST98OF0td2BuhdqmYD0NZ8YhPTjdhuEuW7DoCvCic8xk0IxyQzMriaYpaZ5VAmG/prS0U3Idn8aBrZXleQc+xfMgNUR3RRWfXLYs0rG+9qUR2hx+pgr78"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5GXWdLiER7uST98OF0td2BuhdqmYD0NZ8YhPTjdhuEuW7DoCvCic8xk0IxyQzMriaYpaZ5VAmG/prS0U3Idn8aBrZXleQc+xfMgNUR3RRWfXLYs0rG+9qUR2hx+pgr78"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5GXWdLiER7uST98OF0td2BuhdqmYD0NZ8YhPTjdhuEuW7DoCvCic8xk0IxyQzMriaYpaZ5VAmG/prS0U3Idn8aBrZXleQc+xfMgNUR3RRWfXLYs0rG+9qUR2hx+pgr78"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5GXWdLiER7uST98OF0td2BuhdqmYD0NZ8YhPTjdhuEuW7DoCvCic8xk0IxyQzMriaYpaZ5VAmG/prS0U3Idn8aBrZXleQc+xfMgNUR3RRWfXLYs0rG+9qUR2hx+pgr78"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=qYpt47jplarAygJcjzhlHdCgidq1Y+v29vl4qT/22BRxLz4f0OkUZFo4q7GkAdyFzSeq7L8/cwurPikxeNrSmLhuGOrWOBKo4pClG9IJYYzWNTyxq2voOaif5r1awAOd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=qYpt47jplarAygJcjzhlHdCgidq1Y+v29vl4qT/22BRxLz4f0OkUZFo4q7GkAdyFzSeq7L8/cwurPikxeNrSmLhuGOrWOBKo4pClG9IJYYzWNTyxq2voOaif5r1awAOd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,4756   EUR  89,6034  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Почему мозг жирный и при чем тут мышцы пресса // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Ученый назвал топ-10 интересных фактов о человеческом мозге

​Почему мозг жирный и при чем тут мышцы пресса // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: magnific.com

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. К этой дате ученый Пермского Политеха Валерий Литвинов назвал СИА-ПРЕСС топ-10 фактов о главном органе человека: почему его память сравнивают с 20 тысячами смартфонов, как сигналы в мозге могут двигаться со скоростью истребителя и зачем мышцы пресса помогают ему очищаться.

1. В мозге работает до 100 млрд нейронов

Нейроны – это главные клетки нервной системы. Они принимают, обрабатывают и передают сигналы с помощью электрических и химических импульсов. Благодаря им работает не только мозг, но и мышцы, внутренние органы, память, мышление и способность учиться.

«По разным оценкам в нашем мозге их содержится от 19 млрд до 100 млрд штук. Такой разброс в данных возникает из-за трудности точного подсчета клеток в этом объемном и сложном органе», – комментирует кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Большая часть нейронов появляется еще до рождения человека. Во взрослом возрасте новые клетки мозга, если и образуются, то в очень небольшом количестве. В основном это происходит в гиппокампе ‒ области, связанной с памятью и обучением.

«При этом скорость их образования, по разным оценкам, варьируется от крайне низкой ‒ менее 0,03% в день, до полного отсутствия у некоторых людей. С гибелью нейронов ситуация обстоит иначе: в норме она происходит постоянно, и ее скорость составляет от 3,5 до 16 млн клеток в день. Однако переживать не стоит: это естественная часть работы головного органа, связанная с «обрезкой» лишних или неиспользуемых связей, которая важна для его эффективной работы», – делится ученый.

2. Память мозга – как 20 тысяч смартфонов

Человеческий мозг способен хранить огромный объем информации. По оценке Валерия Литвинова, его память составляет около 2,5 петабайт ‒ это примерно 2,5 млн гигабайт.

Для сравнения: такой объем можно сопоставить с памятью 20 тысяч смартфонов по 128 ГБ.

«Секрет даже не в количестве нейронов, а в их способности создавать невероятное количество связей. Каждая такая клетка может формировать более тысячи соединений, создавая сложнейшую сеть. Информация распределяется по этим нитям, и именно такое комбинирование путей увеличивает его емкость», – объясняет ученый Пермского Политеха.

3. Равновесию нужно больше нейронов, чем речи

За наше равновесие и координацию отвечает мозжечок. Он занимает всего 10% объема черепа и весит около 154 граммов, но при этом содержит 70-80% всех нейронов мозга.

Для сравнения: в коре полушарий, которая отвечает за мышление и речь, находится только 19-20% нервных клеток.

«Такое неравномерное соотношение объясняется ключевой ролью мозжечка в автоматизации движений и обучении: здесь хранятся все отработанные двигательные навыки ‒ от ходьбы до игры на фортепиано, а каждая его клетка может принимать до 200 000 сигналов от других нейронов. Но этим его функции не ограничиваются: современные исследования показывают, что он также участвует в эмоциональных реакциях, планировании, формировании системы вознаграждения и даже социальном поведении ‒ именно поэтому его повреждения могут приводить не только к нарушению равновесия, но и к проблемам с памятью и вниманием», ‒ объясняет Литвинов.

4. Сигналы в мозге летят как истребитель

Скорость сигнала в мозге зависит от толщины нервного волокна и наличия миелиновой оболочки.

«Максимальная скорость передачи импульса в мозге достигает 432 км/ч – примерно так разгоняется реактивный истребитель на взлете. Этого темпа достигают самые крупные и толстые нервные пути, которые в первую очередь отвечают за доставку команд от скелетных мышц и тактильных рецепторов, обеспечивая нашу способность ощущать положение тела в пространстве и быстро реагировать на прикосновения», – рассказал спикер.

Тонкие волокна, у которых нет миелиновой изоляции или ее очень мало, проводят импульсы гораздо медленнее – до 7,2 км/ч. По ним передаются сигналы боли и температуры. Поэтому боль после ушиба или перелома может ощущаться с задержкой по сравнению с обычным прикосновением.

5. Мозг тратит столько же энергии как лампочка

Электрический сигнал в мозге появляется благодаря движению заряженных частиц натрия и калия. Они растворены в жидкостях организма, попадают туда с пищей и водой, а затем распределяются особым образом: калий концентрируется внутри нейронов, натрий – снаружи.

«Когда приходит сигнал, ионы натрия устремляются внутрь, меняя заряд на положительный ‒ это и есть электрический импульс. Затем открываются каналы для ионов калия, которые выходят наружу, возвращая заряд обратно и подготавливая клетку к следующему всплеску», – говорит эксперт.

В этот момент мозг потребляет около 20 ватт. Такого количества энергии достаточно, чтобы зажечь небольшую светодиодную лампочку.

При этом мощные суперкомпьютеры для сопоставимого объема вычислений потребляют примерно в миллион раз больше – около 20 мегаватт.

6. Часть мозга досталась нам от рыб

Один из древнейших отделов мозга называют «рептильным мозгом». Он включает ствол мозга и мозжечок и отвечает за жизненно важные функции организма.

«Фундамент нашего головного органа или так называемый «рептильный мозг» ‒ это наследство, доставшееся нам от первых позвоночных, живших около 500 миллионов лет назад. Он включает в себя ствол мозга и мозжечок и почти не изменился за сотни миллионов лет эволюции. Именно этот древний отдел берет на себя управление жизненно важными функциями, такими как дыхание, сердцебиение и поддержание равновесия. Процессы происходят на бессознательном уровне, обеспечивая непрерывную работу организма», – делится Валерий Литвинов.

Подтверждения этому ученые находят в исследованиях самых примитивных рыб, например миног. У них базовый набор нейронных ядер схож с человеческим.

7. Мышцы пресса помогают мозгу очищаться

Во время физической активности сокращение мышц живота влияет на работу мозга.

«Когда пресс напрягается, он повышает давление в брюшной полости. По позвоночному венозному сплетению оно передается прямо в череп, заставляя головной орган смещаться вперед на несколько микрометров. Этот механизм жизненно важен, потому что обеспечивает мягкое механическое воздействие, выталкивая отработанную жидкость и токсины из тканей мозга в пространство между его оболочками», – отметил ученый.

Если это взаимодействие нарушается, нормальная очистка мозга может ухудшаться. Например, при ожирении хронически повышается внутрибрюшное давление, что может мешать этому процессу и способствовать когнитивному снижению.

8. В мозге есть клетки для ярких воспоминаний

Астроциты – это самый многочисленный тип клеток вспомогательной ткани мозга. Они имеют звездчатую форму с множеством отростков.

Исследования последних лет показывают, что астроциты могут активировать и стабилизировать конкретные воспоминания.

«Этот механизм работает в два этапа: сначала, когда вы переживаете эмоциональное событие, астроциты в течение нескольких дней наращивают на себе рецепторы, чувствительные к гормону норадреналину, как бы настраиваясь на будущее воспоминание. Когда вы позже вызываете это впечатление в памяти, в мозге снова активируется норадреналин. Астроциты его улавливают, после чего выделяют вещества, укрепляющие связи между нейронами, делая воспоминание более ярким и устойчивым», – объясняет Валерий Литвинов.

9. Мозг – самый жирный орган тела

По словам Валерия Литвинова, около 60% сухого вещества мозга составляет жир. При среднем весе органа 1,3-1,5 кг его количество может достигать примерно 840 граммов.

Такое количество жировой ткани необходимо мозгу для нормальной работы. Большая ее часть сосредоточена в миелиновых оболочках – «изоленте» нервных волокон, которая помогает быстро передавать сигналы.

«А еще это главный строительный материал для мембран нейронов. Они участвуют в обмене веществ и служат источником энергии, и даже могут использоваться как топливо, когда уровень глюкозы падает. Исследования показывают, что истощение жировой прослойки или изменение ее состава связано с риском развития нейродегенеративных заболеваний», – говорит Валерий Литвинов.

10. После 50 лет мозг начинает уменьшаться

После 50 лет объем мозга уменьшается примерно на 2-3% за каждое десятилетие.

«Это происходит не столько из-за массовой гибели нейронов, сколько из-за того, что они сами становятся меньше, их отростки укорачиваются, а число связей между ними сокращается. Кроме того, с возрастом страдают вспомогательные клетки мозга. Например, олигодендроциты, отвечающие за создание миелиновой изоляции нервных волокон, теряют свою активность, что ведет к уменьшению объема белого вещества, отвечающего за передачу сигналов, а астроциты, выделяющие питательные элементы, перестают эффективно поддерживать нейроны. Это естественный процесс, который в первую очередь затрагивает кору головного мозга и гиппокамп ‒ области, критически важные для памяти и сложного мышления», – отмечает Литвинов.

Замедлить возрастные изменения можно. По словам ученого, мозг сохраняет ресурс нейропластичности – способности перестраиваться и компенсировать потери.

Современные исследования показывают, что некоторые слои коры остаются стабильными даже в глубокой старости, если они активно используются. Сохранить мозг помогают регулярная физическая активность, особенно упражнения на координацию и внимание, сбалансированное питание с омега-3 жирными кислотами, а также постоянная умственная и социальная активность.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха


нравится (0) не нравится (0)
22 июля в 17:08, просмотров: 276, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На Югорском тракте в Сургуте строится храм святого князя Владимира 578
  2. ​Югорчане могут подать заявление на новую семейную выплату до 1 октября 457
  3. ​В Сургуте «новая вторичка» стала дороже новостроек 419
  4. ​В России станет больше оснований для выдворения иностранцев 398
  5. Сирены включат на два часа: в Сургуте пройдет проверка оповещения на территории ГРЭС-1 395
  6. ​В Сургутском районе строят очистные сооружения для Федоровского 384
  7. ​Зарплаты до 160 тысяч: кого ищут работодатели Сургута в июле? 383
  8. ​Банки обяжут сообщать россиянам о новых кредитах в течение 15 минут 369
  9. В Сургуте закрывают дом культуры «Невесомость» − площадку для молодых музыкантов и художников 360
  10. ​В Сургуте пройдет семейный фестиваль «Рыбное место» 356
  1. Яркое лето с Брусникой 2721
  2. ​Последняя капля… бензина? 2349
  3. ​Максим Слепов: Центральной площади Сургута нужен новый смысл – среди вариантов общепит 2020
  4. ​Дороги, скверы, площади и набережные: как изменится Сургут? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1844
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 июля? // АФИША 1731
  6. ​Двое молодых людей погибли в лобовом ДТП под Сургутом 1729
  7. В России появился новый инструмент для покупки недвижимости — договор жилищных сбережений. Как это будет работать 1700
  8. ​В Тюменской области благоустроят еще три общественных пространства по нацпроекту 1659
  9. ​Сургут вернет себе Бардыковку 1659
  10. ​QR-платежи для россиян вышли на аргентинский рынок 1606
  1. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 8897
  2. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 5268
  3. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 4856
  4. ​Народные комиссии проверили новый ФАП в Викуловском округе и больницу в Абатском 4855
  5. ​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля 4384
  6. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 4243
  7. ​Бензин по лимиту: что происходит на заправках Сургута 4203
  8. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 3579
  9. ​Проект «ДУМАть и решать». Владимир Болотов // ONLINE 3472
  10. Причины остаться 3254

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика