Рассказываем, как отличить настоящую красную икру от имитации в магазине и дома

Для большинства новогодний стол без бутербродов с красной икрой – почти как елка без игрушек. Только вот под видом деликатеса в магазинах нередко продается вовсе не икра. Сколько стоит настоящая красная икра в 2025 году? Как отличить настоящую икру от имитированной? На эти и другие вопросы ответили эксперты Роскачества.

Настоящая или нет?

Некоторые производители выпускают фальсификат – выдают искусственную икру за натуральную, не указывают в маркировке, что в банке имитация. Особенно высок риск нарваться на подделку если покупать деликатес у частных продавцов с рук, например, на рынках.

Также искусственную икру могут подмешать в натуральную и либо выдать за настоящую, либо абстрактно написать на этикетке «икорно-рыбное изделие», что для большинства потребителей ни о чем не говорит.

Кроме имитированной икры также существует структурированная. Для ее производства берут джус – икорный сок, который вытек из натуральных лопнувших икринок. Джус помещают в оболочку, воссозданную с помощью желирующих компонентов. Этот продукт отчасти является натуральным, но по вкусу уступает настоящему.

Если вы хотите избежать подделки, стоит научиться отличать настоящую икру. Вот на что нужно обратить внимание.

Цена

Средняя стоимость килограмма красной икры в 2025 году составляет 9,5 тыс. рублей. Если перед вами икра стоимостью сильно ниже за килограмм, то, скорее всего, перед вами ненатуральный продукт.

Маркировка

На настоящей икре обычно пишут «икра лососевая». Если на этикетке (или на обороте) написано что-то в духе «икорное изделие», «икорно-рыбный продукт» и другое – это повод заподозрить, что перед вами имитация.

Состав

В составе настоящей икры будет только сама икра, соль и консерванты (соли бензойной и сорбиновой кислот), масло растительное. Перечисление таких добавок, как альгинат, загустители, каррагинан, различные красители, указывает на то, что в составе имитация. Если наравне с такими ингредиентами перечислена и настоящая икра, то, вероятно, перед вами смесь натуральной и искусственной икры.

Поскольку компоненты указываются в порядке убывания, обратите внимание, какой по счету перечислена икра лососевых: если в начале списка, то ее больше, чем имитированной, а если в конце, то наоборот. Состав структурированной икры схож: в нем будет указана икра или икорная масса, а также загустители, красители, приправы, экстракты водорослей и др.

Внешний вид

Часто производители «контрафактной» продукции располагают небольшими средствами и покупают не самые дорогие красители и ароматизаторы, изготавливают такую продукцию «на коленке», без соблюдения санитарно-гигиенических требований и технологии. В связи с этим у такой икры может быть неестественный (сильно красный или желтый) цвет. На поверхности может быть нечто похожее на пену – это говорит о процессах брожения и повышенном содержании дрожжей (что является нарушением).

Также следует отметить, что с виду нормальная продукция может содержать кишечную палочку и другую патогенную микрофлору, поэтому стоит остерегаться продукции незнакомых брендов.

Форма

Искусственную икру могут изготавливать без соблюдения технологии или используя подручные средства (в том числе не промышленного назначения), в результате чего икринки могут получаться не только круглые, но и овальные, сдвоенные. Однако натуральные икринки хоть и могут быть немного помятые, деформированные, но в норме они всегда круглые.

Наличие «глазка»

Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш – небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на «глазок», но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме.

Как проверить икру дома?

Для верности можно провести эксперимент: бросить икру в горячую воду (не кипяток) и аккуратно раздавить. Поскольку натуральная икра – белковый продукт, то в горячей воде белок начнет сворачиваться и окрасит воду в мутно-беловатый цвет. Имитированная икра либо вовсе не растает и не изменит цвет воды, либо придаст ей оранжевый цвет красителя. Структурированная икра содержит и белок, и краситель, а значит раствор получится мутно-оранжевый, либо она не растворится.