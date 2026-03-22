​От сцены до фасада: в Сургуте обновляют театр на улице Грибоедова // ФОТОРЕПОРТАЖ

Рассказываем и показываем, каким станет сургутский музыкально-драматический театр после ремонта

Фото: СИА-ПРЕСС, Сургутский театр

В Сургуте продолжается масштабная реконструкция здания музыкально-драматического театра на улице Грибоедова, 12. Корреспонденту СИА-ПРЕСС показали, как сегодня выглядит объект, а также рассказали, что уже сделано и каким театр станет после завершения работ.

Новая сцена: вместо ручного труда ‒ автоматизация

Одно из главных изменений ‒ полностью обновленная механика сцены. По словам заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности Сергея Симонова, она изменилась кардинально.

Сцена театра сейчас.

«В механику сцены включаются 26-29 штанкетных подъемов, плюс шесть боковых. Раньше они были ручные, сейчас полностью механизированные. Также у нас пять софитных ферм, подъемный занавес с электроприводом, девять точечных подъемов и две цепные лебедки», ‒ рассказал он.

Если раньше для управления штанкетными подъемами требовалось несколько человек, то теперь все работает с пульта, управляемого одним специалистом:

«Раньше везде, где нужно было что-то поднять или опустить, стоял человек и делал это вручную ‒ на веревках. Сейчас все автоматизировано, установлены лебедки на металлических тросах. Человек управляет всем с пульта. При этом предусмотрен и резервный пульт наверху».

Так будет выглядеть сцена после ремонта.

По словам спикера, оборудование уже установлено, подключено и прошло испытания.

Что уже сделано и что впереди

Работы на объекте идут поэтапно. Как отметил Симонов, первый этап уже завершен: «Это установка механики сцены, ремонт кровли ‒ 1 940 квадратных метров, полная замена окон и витражей. Эти работы выполнены на 100%».

Сейчас продолжается отделка фасада ‒ она выполнена примерно на 34-35%. Внутренние помещения пока не начинали.

Фасад театра в процессе ремонта.


Визуализация обновленного фасада.

В ближайшее время начнется следующий этап ‒ зайдет другая подрядная организация, которая будет заниматься косметической отделкой зала.

«Параллельно запланированы и другие работы. Весной и летом будет полностью заменена система отопления, электроснабжения, противопожарная сигнализация, установлено видеонаблюдение. Все это будет идти параллельно с внутренней отделкой», ‒ поделился спикер.

Фойе первого этажа в настоящий момент.

Проект обновленного фойе.

Срок завершения реконструкции ‒ 2027 год.

Почему затянулись сроки

Как сообщил Сергей Симонов, часть работ сдвинулась из-за технических сложностей: «Были моменты с креплением ламелей и согласованием фасадных решений. Нужно было понять, как они будут крепиться. Это немного задержало работы».

Надпись на стене от актеров: «Строитель, помни! Каждый день простоя ‒ это упущенная радость зрителя!»

При этом процесс не останавливался:

«Пока решались эти вопросы, шли другие работы ‒ ремонт кровли, подготовка. Потому что внутреннюю отделку нельзя начинать без готовой крыши».

Театр станет арт-объектом

После реконструкции здание полностью изменит внешний вид.

«Театр будет отделан ламелями. Мы постарались уйти от прежних геометрических форм. Здание строилось как ДК «Магистраль» еще в конце 80-х, и на театр оно внешне было мало похоже. Теперь это будет скорее арт-объект», ‒ отметил Симонов.

Обновленный театр с акцентной архитектурной подсветкой.

Фасад дополнят подсветкой и мультимедийными элементами:

«Будет подсветка, и мы надеемся установить большой экран на фасаде. Учитывая, что рядом железнодорожный вокзал, гость города будет сразу видеть современное, яркое здание ‒ своего рода визитную карточку».

Новое оборудование и комфорт для зрителей

Для театра уже закупают новое оборудование: приобретено звуковое оборудование и большая часть светового. В настоящее время решается вопрос с инсталляцией ‒ нужно проложить кабели управления и питания.

Гардероб театра сейчас.

Проект обновленного гардероба.

Изменится и зрительный зал ‒ кресла станут чуть шире, спинка выше. По предварительной информации, на креслах будет складываться не только сиденье, но и спинка, чтобы посетителям было удобнее передвигаться между рядами.

Зрительный зал сейчас.

Зрительный зал театра в будущем.

Звук также станет современнее.

«Акустика будет значительно лучше. Звук будет не только фронтальный, но и объемный», ‒ уточнил Симонов.

Реконструкция здания на Грибоедова, 12 идет уже больше года. Работы начались в феврале прошлого года, на объекте одновременно трудились до 40 человек.


nравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:49, просмотров: 379, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 18:46
Вот туда все ненужное, но надоевшее и разместить. И петрушку, и дом пионеров, и кампус, и планетарий и жд вокзал.
Alkonowa1ow
Сегодня в 21:05
Вся эта «кухня ремонта» СМДТ вполне пригодится для ремонта кинотеатра «Аврора». Просто один к одному пригодится. Глубокая театральная сцена, к примеру, со всеми наворотами. Обновлённые кресла в зрительном зале. Обновлённый фасад и вся внутренняя отделка здания. Стоимость вопроса? На капитальный ремонт фасада здания и переоборудование сцены в СМДТ на 1-м этапе затратили 327 миллионов рублей. На 2-этапе подрядчик готов уложиться в 307 миллионов рублей. Итого: 634 миллиона рублей. Более, чем подъёмно для капитального ремонта «Авроры» и использования ее для кукольного театра «Петрушка». Как вариант. То что от от ДК «Магистраль» ничего не останется есть: и хорошо, и плохо. Хорошо, что коллектив СМДТ в 2027 году начнет работать в обновлённом здании театра. Плохо, что жители микрорайоном Жд окончательно потеряли свой ДК, ничего не получив взамен. Можно было бы поаплодировать такой «прыти» окружных властей при реконструкции старого Жд Вокзала. А так получается, что на фоне разрушенного и не построенного Жд Вокзала будет отсвечивать большой экран на здании СМДТ. «Блеск и нищета» железной дороги, в натуре, получается. Тут зам. Губернатора Югры по культуре и спорту Елена Майер, как своё достижение считает начавшийся ремонт СМДТ. Ну если уж ремонт, не проводившийся 30 лет в ДК «Магистраль», приспособленный под драматический театр, есть большое достижение для Правительства Югры, то о чем говорить дальше? Не о чем. Новый Драматический театр с нуля будут выглядеть некой фантазией. А на тех, кто будет заикаться о современном здании Драматического театра то на того будут показывать пальцем, крутить пальцем у виска и вообще считать его за идиота. Ну вот «подшаманили» ДК «Магистраль», построенном ещё при начальнике Сургутского отделения железной дороги А. Бокове и не «раскатывайте губы» на бОльшее. А кто сказал, что полумиллионному городу достаточно одного СМДТ? Вопрос риторический. В Нягани вот есть старейший Театр Юного зрителя, открытый в 1993 году и его тоже как большое достижения в округе собрались ремонтировать. Говорят, что это единственный Театр на Западе Югры. Скажите, что «лучше синица в руках, чем журавель в небе». Что ремонт СМДТ надо записать в актив ЕР перед Большими выборами. Не уверен. Я помню, как в марте 2000 года в ДК «Магистраль» находился избирательный участок мкр ЖД, в котором ради выборов установили параллельно с железнодорожной связью на новейшее оборудование муниципальной радиорелейной связи. Выборы прошли успешно, выбирали тогда Президента РФ Владимира Путина. К 24 часам в День выборов на Сургут налетел снежный шквал с мокрым снегом (такое в марте не редкость), муниципальная связь на время прервалась с ДК «Магистраль» по Метеоусловиям. Председатель участковый комиссии не смогла передать по телефону первой передать предварительный итоги выборов на Энгельса, 8. Был скандал. К чему это я все говорю? К тому что ДК «Магистраль» в какую бы красивую упаковку его не упаковывай остаётся тем же самым Домом Культуры, куда должны приходить жители для занятий в кружках, в хоре Ветеранов железнодорожного транспорта, в Музей железнодорожного транспорта (который ютится ныне на 1-м этаже здания сургутского отделения СвЖД»), куда избиратели приходят на выборы, куда приходят на концерты заезжих «звёзд», которые ранее посещали ДК «Магистраль», как та же ныне далече Алла Пугачева или как уже ушедший из жизни Борис Моисеев. А театр это нечто другое, через переделанный под театр Дом Культуры «Магистраль». Аура в нем остаётся ДК-ская.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

