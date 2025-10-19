Россия сокращает «тень»: неочевидный смысл изменений в НДС

С 2026 года в России начнёт действовать новая налоговая модель. Главные изменения: ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а минимальный порог оборота для уплаты НДС снизится с 60 до 10 миллионов рублей. Это значит, что тысячи предпринимателей, которые работали по упрощенной системе налогообложения или как самозанятые, теперь будут вынуждены перейти на новую систему — с обязательным НДС и ежеквартальной отчётностью.

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: что стоит за налоговой реформой 2026 года, почему государство идет на этот шаг и что оно хочет «обелить», а также кого реально затронет снижение порога. Кроме того, ведущие обсудили, как новая налоговая политика повлияет на сферу услуг, мелкий общепит и «серые» компании, а также неочевидные, но возможные плюсы – защита прав предпринимателей и потребителей.

Дмитрий Щеглов: В России грядет серьезная перестройка налоговой системы. Помимо того, что с 2026 года НДС сам по себе вырастет с 20% до 22%, нам еще предстоит пережить такую штуку как снижение минимального порога для уплаты НДС. Сейчас это 60 миллионов рублей оборота компании, а будет 10 миллионов рублей, что, скажем так, для многих малых бизнесов окажется непростым вызовом. Обсудим это сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: У нас вообще говорят, что это довольно серьезный вызов, если не сказать удар для малого бизнеса, потому что теперь многим из тех, кто сейчас находится на «упрощенке». И, кстати говоря, есть малый бизнес, который находится на упрощенной системе налогообложения, и они платят сравнительно небольшие деньги, и эти деньги уходят в местные бюджеты, а НДС платится в бюджет федеральной уровня.

И бизнесам многим придется решать: то ли как-то жить дальше, то ли дробиться, с чем будет бороться налоговая отчаянными мерами, то ли закрываться, то ли платить НДС и таким образом понижать свою прибыль или повышать цены на свои товары и услуги. В общем, придется очень сильно людям подумать о том, что им делать в 2026 году. Тарас, ты сам предприниматель с огромным стажем. Как ты на эту ситуацию смотришь?

Т.С.: Все говорят о минусах данной реформы. Они очевидны, эти минусы. Если кратко, это действительно рост налогов на малый в первую очередь бизнес, потому что крупного и среднего бизнеса почти эта не касается ситуация, это увеличение издержек на бухучет. Пожалуй, что это и все. Да, это, соответственно, все приведет к росту расходов бизнеса, бизнес начнет это перекладывать на свои цены и тарифы, соответственно, на какое-то количество процентов вырастут цены на товары и услуги, которые производят малый и микробизнес. Вероятно, произойдет банкротство какого-то количества предприятий из сферы микро и малого бизнеса. Это скороговоркой мы про плохое.

Безусловно, любое повышение налогов – это всегда плохо, это ясно. Это значит, государство начинает тратить больше, чем зарабатывает, и единственным способом компенсации своих повышающихся расходов оно видит изменения в сторону повышения налогообложения. Но есть большое «но» в этой всей реформе, и оно не так уж и неправильно, и попытаемся понять логику государства.

Она заключается в следующем: во-первых, УСН не отменяется, то есть просто теперь не до 60 миллионов оборота компания может находиться только на УСН, на упрощенной системе налогообложения, а до 10 – да. Ну, будете платить НДС. Опять-таки каждая компания теперь может выбрать процент НДСной ставки: 5%, 7%, 22%, собственно, и… Ну, есть там нюансы, мы сейчас не будем в них углубляться. Поэтому, если вот малый бизнес, а скорее всего, он пойдет по этому пути, просто выберет 5% НДС – это означает, что к счетам-фактурам, который выставляет малый бизнес, добавляется сверху 5%. Это вот то, что как раз создаст некоторый разгон новому витку инфляции. Ну, Набиуллина обещает, что будет не больше 2% и не всегда – посмотрим. Я как бы ни разу еще не видел, чтобы инфляция после скачка куда-то пошла контролируемо вниз назад. Смотрим сюда. И конечно же, НДС надо вести бухгалтеру-НДСнику, либо как-то, если это какие-то аутсорсеры, придется платить дополнительные деньги за ведение НДС, потому что НДС сдается поквартально. УСНщики сегодня сдают отчетность раз в год. Вот то, что ударит по малому бизнесу.

Но, что хочет сделать государство этой реформой? В малом бизнесе и в микробизнесе, вот во всей этой огромной сфере, которой являются самозанятые, ИП, УСНщики, патентщики, помимо хорошего, структурированного, давно работающего легального бизнеса, есть море компаний, которые создаются непонятно кем, непонятно для каких целей. Ротация этих компаний бешенная, как правило, это фирмы-однодневки, это фирмы-помойки, либо это просто фирмы, которые ведут какую-то хозяйственную деятельность, обеспечивают, да, безусловно, деловую активность и рабочие места, но государство для себя не видит от деятельности этого бизнеса никакого эффекта.

Очень простой пример, очень простой (сейчас, конечно, взвоют очень многие, но тем не менее): Россия из, скажем так, из пула цивилизованных стран – все-таки Россию по многим статистическим исследованиям относят к странам европейского континента и ее сравнивают с Евросоюзом по многим параметрам – так вот, по рынку аренды жилья Россия – одна из самых «серых» стран на континенте.

Д.Щ.: Да. 95%, вот сегодня у нас новость вышла на «СИА-Пресс»: 95% этого рынка находится в тени.

Т.С.: Это безумие, это абсолютное безумие. Вот смотрите, какой-нибудь частник, который купил 2-3-4, несколько квартир, сдает их все в аренду, зарабатывает себе деньги, живет, это неплохая прибавка к его жизни, к пенсии, но этот частник находится абсолютно в «черной» зоне. То есть его взаимоотношения с арендатором не регулируются никаким образом. Частник скажет: «А, так вы сейчас хотите меня вывести в «белую» зону, и я должен вам отдавать какие-то налоги». В общем-то, практически так оно и есть.

Но там опять-таки государство будет с такого частника брать не налоги с оборота, с того, что он сдал квартиру, я не знаю, за 20 тысяч рублей – заплати с этого 22% НДС. Нет, это же не так работает. Он как самозанятый, или как ИП, или просто как работающий «вбелую» уже предприниматель будет платить налог некий с разницы между доходами и расходами. Понятно, что, если для него это не является оформленным, структурированным бизнесом, а просто личным приработком, он туда, в свои расходы, вставляет все свои жизненные потребности – правильно? Коммуналка, я не знаю, продукты питания, лечение, ну и так далее. Соответственно, какой-то маленький будет, видимо, доход, с которого придется заплатить определенный налог.

Так работает весь мир. Но у этой стороны есть очевидный плюс: когда вот этот гигантский рынок аренды жилья уходит из «черной» сферы в регулируемую сферу, права того же арендодателя государство начинает регулировать в его пользу. Ведь сегодня арендатор, который может, я не знаю, съехать без предупреждения, свинтить унитаз и сантехнику, ободрать обои со стен, оставляет беззащитным своего арендодателя полностью. Ну сколько таких случаев.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Сколько случаев, когда арендатор не платит арендодателю, рынок нерегулируемый. Россия ждет этой реформы, потому что во всем мире это регулируемый рынок, и права и арендатора, и арендодателя нормально отрегулированы законодательством. Есть страны с более лояльным отношением к арендаторам, есть страны, которые больше на стороне арендодателя, но это нюансы. Пострадают ли те, кто сдает свои квартиры в аренду? Ну вроде бы да, но только в одном аспекте. А в другом аспекте они, скорее всего, получат защиту, юридическую защиту от государства в виде какого-то закона. Пойдемте дальше. Сколько компаний и какого качества оказывают услуги в сфере торговли в России? В сфере частного извоза, транспортных перевозок, в сфере мелкого ремонта, строительства – имя им легион.

Д.Щ.: Конечно.

Т.С.: Кто является учредителем этих компаний? Очень большое количество – те же самые иностранцы, о которых мы очень много говорим, которые регистрируют вот эти ИП, патентные компании, самозанятые, и выходят на рынок. Что мы знаем о качестве услуг, предоставляемых этими людьми? Ну, правда, зачастую элементарный порядок там просто напрашивается, наводить порядок. А это огромная тоже сфера. Ну просто, ну рынок такси и извоза частного, он огромен. Государство хотело бы как-то отрегулировать это.

Я понимаю, государство везде хочет засунуть свою мохнатую лапу и грести деньги, но, чтобы это сделать, надо создавать нормативно-правовую базу. А вот здесь вот любой закон, это все-таки, все это относится к нашему налоговому и гражданскому кодексу, он регулирует эти взаимоотношения. Вы нанимаете какую-то строительную бригаду на возведение того или иного объекта. Сегодня в сфере строительства, я по Сургуту знаю, профессиональных строительных компаний просто не существует. То есть есть девелоперы-гиганты, которые не оказывают услуг мелких населению. Все остальное – это «серая» и «черная» сфера с непонятным качеством строительной деятельности, с отсутствующей гарантией.

Ну вот, например, ты хочешь построить дачу. Но как делается во всем цивилизованном мире? Ты находишь компанию, заключаешь договор, прописываются там все обязательства обеих сторон, в том числе гарантийные обязательства по строению, и ты живешь спокойно. Как это происходит сейчас с этим рынком? Непонятно кто, непонятно что тебе построил, исчез, сдристнул – все. Ты с разрушившимся строением. Опять, мне сейчас…

Д.Щ.: Ну, если тебе повезло, ты по знакомству получил хороших строителей – вот самое лучшее.

Т.С.: Разумеется. Да, конечно. Но получается, что огромная сфера в стране: сфера услуг, сфера торговли, извоза, я не знаю, аренды жилья – она не дает… Она дает черный доход своим арендодателям или владельцам, государство с этого ничего не получает. Но даже если предположить, что государство не захочет драть три шкуры с этого сегмента, наведение порядка в этой сфере необходимо, потому что это демпинг, это неконкурентные цены, это неконкурентное качество.

Это, кстати, общепит. Возьмите общепит. Ну что такое общепит, вот который вот эти все вот ИП, эти самозанятые, большинство? В любой рынок зайдите – вы бы стали там это все покупать и есть? Это же понятно, что это все «черная» и «серая» сфера – гигантская, понимаете? Это один сплошной «черкизон». И так или иначе через изменение налогообложения это делать необходимо. Кто-то уйдет с рынка. Слушайте, ну если какая-то чебуречная уйдет с рынка, мне, правда, совсем не жалко. Совсем не жалко. Я хочу понимать, что меня не отравят, меня не убьют, меня не прирежет таксист за то, что я не так на него посмотрел. Немножко другая сфера, и тем не менее мы понимаем, да?

То есть вот это вот ощущение полноправия у микробизнесов, которые находятся в «серой» зоне, оно неправильное. Оно неправильное для любого цивилизованного государства. То есть я сейчас так вот про плюсы для государства как бы сказал. Минусы очевидны для предпринимателей. Я как предприниматель, конечно, не хочу платить лишних ни 5%, ни 0,5%. Я не хочу расширять бухгалтерию, но… Это плохо, поэтому я говорю: «Плохо, государство, делаешь, мне это не нравится». Повышение налогов – всегда есть нехорошо. Но вот в той сфере нужен некий шаг, который просто уберет с рынка весь этот «черный» бизнес, который не должен там даже присутствовать. Все.

