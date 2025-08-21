Разбираемся, в чем суть новых правил расчета средней заработной платы

С 1 сентября вступают в силу новые правила расчета средней заработной платы. Это касается отпускных, компенсаций и выходных пособий. Изменения затрагивают как базовую формулу, так и перечень учитываемых выплат. Эти и другие важные нюансы разъяснили эксперты Объясняем.рф.

Нормативное обновление

В первый день осени вступает в силу постановление Правительства РФ № 540, которое меняет правила расчета средней заработной платы. Изменения будут действовать в течение 6 лет − до 1 сентября 2031 года.

Эти нововведения − часть масштабной реформы трудового законодательства, известной как «регуляторная гильотина». Текущие правила, введенные в 2007 году, признали устаревшими. Они не учитывали новые тенденции на рынке труда и различные формы оплаты. Новый порядок призван исправить это и привести расчеты в соответствие с актуальными нормами Трудового кодекса РФ.

Теперь в расчет среднего заработка будут включать все поощрительные выплаты, независимо от их названия. Это значит, что вместе с зарплатой должны учитывать:

премии, поощрения и вознаграждения;

доплаты за выслугу лет и профессиональное мастерство;

надбавки за знание иностранного языка, руководство коллективом или увеличение объема работы;

выплаты за особые условия труда, включая вредные или опасные;

надбавки за ночную работу;

оплату работы в выходные и праздничные дни, а также сверхурочные.

При этом остались и выплаты, которые не будут включать в расчет среднего заработка. К ним относятся:

материальная помощь от работодателя;

оплата питания;

возмещение расходов на проезд, обучение, коммунальные услуги и отдых;

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

компенсация за простой по вине работодателя или по независящим от сторон причинам;

оплата выходных дней для ухода за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства;

выплаты социального характера, предусмотренные внутренними документами работодателя;

прочие выплаты, не связанные с оплатой труда.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подтвердила, что разовые выплаты, такие как командировочные, тоже не станут учитывать при расчете среднего заработка. «Все остальные выплаты будут включены в расчет», − добавила депутат.

Финансовые деления

Средний заработок используют для разных выплат. В их числе, в частности, отпускные, компенсации, выходные пособия. Правила расчета по ним остались прежними.

В большинстве случаев средний уровень зарплаты считают так: средний дневной заработок умножают на среднемесячное количество рабочих дней − 29,3.

В свою очередь, средний дневной заработок, кроме оплаты отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск, считают, разделив зарплату за 12 месяцев на количество рабочих дней.

Если у вас суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок: зарплату делят на количество отработанных часов за расчетный период, после чего умножают на количество часов по графику работника в оплачиваемом периоде.

Если речь об отпуске или компенсации за неиспользованные дни, расчет зависит от того, в каких днях они предоставляются:

в календарных днях: зарплата за расчетный период делится на 12 месяцев, а затем получившаяся сумма делится еще на 29,3;

в рабочих днях: зарплата делится на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

Второй вариант обычно касается работников, заключивших срочные трудовые договоры на срок до двух месяцев, а также тех, кто занят на сезонных работах.

Считаем отпускные

Возьмем за основу заработную плату в 100 тыс. рублей − согласно данным Росстата, размер средней зарплаты в России уже приблизился к этому уровню. Если такой доход сотрудник получал стабильно в течение года, то за 12 месяцев его суммарный заработок составит 1,2 млн рублей.

Отпуск в календарных днях

Если отпуск рассчитывается в календарных днях, то сначала разделим 1 200 000 рублей на 12 месяцев, а затем получившийся результат еще раз делим на 29,3 − получится 3412 рублей. Каждый сотрудник имеет право на 28 дней отпуска в год. Поэтому умножаем 3412 на 28, чтобы узнать общую сумму отпускных − 95 563 рубля.

Отпуск в рабочих днях

При расчете отпускных в рабочих днях зарплата делится на количество рабочих дней по производственному календарю шестидневной рабочей недели. В 2025 году эта цифра составляет 299.

Таким образом, 1 200 000 мы делим на 299, а получившийся результат умножаем на 28. По итогу получается 112 374 рубля − именно такую сумму получит сотрудник.

Отпуск в рабочих днях выгоднее с точки зрения выплат, чем в календарных днях.

Переход с календарных на рабочие дни

Наиболее значительные изменения касаются расчета выходных пособий при увольнении по сокращению штата или ликвидации организации, которые выплачивают в размере среднего месячного заработка.

По старым правилам для расчета берут средний дневной заработок и умножают его на среднемесячное количество календарных дней − 29,3.

С 1 сентября расчет будет учитывать только рабочие дни − точнее, их среднее количество за месяц в году. В 2025 году это 20,58 рабочего дня в среднем ежемесячно.

Такой подход позволит сделать расчет более точным: сумма выходного пособия теперь не будет зависеть от количества выходных и праздничных дней в конкретном месяце, пояснила Светлана Бессараб.

«По сути, новая формула устраняет ситуацию, когда работник не получал деньги за нерабочие дни во время работы, а после увольнения за них выплачивали в составе выходного пособия», — отметила парламентарий.

Расчет выходного пособия

Вновь возьмем за основу заработную плату в 100 тыс. рублей. Суммарный годовой заработок составит 1,2 млн рублей.

В 2025 году календарь предусматривает 247 рабочих дней, поэтому для определения среднего дневного заработка 1 200 000 делим на 247, получается 4857 рублей в день.

При расчете выходного пособия это значение умножается на среднее число рабочих дней в месяце − 20,58. Таким образом, итоговая выплата составит около 99,9 тыс. рублей.

По старым правилам использовалось среднемесячное количество календарных дней − 29,3, и при том же уровне дохода размер пособия составил бы примерно 142,3 тыс. рублей.

Право на прозрачность

Каждый работник имеет право на получение расчетного листка − на бумаге или в электронном виде. В этом документе бухгалтерия подробно отражает все суммы — начисленные средства, удержанные налоги, фактически выплаченные деньги. Это особенно важно в первые месяцы после вступления изменений в силу, чтобы понимать, как новые правила повлияли на выплаты.

«Если вдруг в расчетном листке что-то непонятно, работник вправе обратиться за уточнением», – заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.