​Что будет с зелеными насаждениями в ядре центра Сургута, когда там начнется стройка?

Сургутяне крайне внимательно и щепетильно относятся к деревьям и их сохранению. Каждый раз, когда кто-то занимается вырубкой – это немедленно приводит к бурлению в соцсетях и СМИ, а иногда становится полноценным локальным скандалом. Сегодня у горожан есть очевидный предмет беспокойства – что будет с зеленой зоной в ядре центра Сургута, который в обозримом будущем будет передан под комплексное развитие.

Позиция городской власти

Администрация Сургута заранее декларировала, что при утверждении и реализации проекта КРТ в ядре центра города уделит особое внимание сохранению природного ландшафта и ценных пород деревьев на набережной Саймы. Сейчас там преобладает поросль ивы, и в рамках проекта предусмотрено, что будущий застройщик высадит на территории крупномерные деревья. Это будет не только эстетично, но и благоприятно повлияет на местную экосистему.

«Сохранение зеленого фонда — одно из ключевых условий комплексного развития центра города. Благоустройство набережной будет вестись с учетом природных особенностей местности и рекомендаций профильных специалистов», – подчеркнули в администрации.

Что там растет

Доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин рассказал siapress.ru, что в той части берега Саймы очень хороший плодородный грунт. Там растут более 50 древесных растений десяти видов, среди которых малина обыкновенная, береза пушистая, а также сосна, сирень, облепиха и другие. Подходить к развитию этой территории нужно продуманно.

«Реконструкция городской застройки – неизбежный процесс. Но в нем, кроме технической и экономической сторон, есть и экологическая. Необходимо проводить инженерно-экологические изыскания – то есть изучить деревья, растения, животных, которые там обитают, почвы, гидрологический режим и прочее. И на основании это выстраивать планы, – отмечает Глеб Кукуричкин. – Что касается деревьев, то особо ценных и уникальных там нет, но! Там есть старые кедры – символ тайги, центральный узел организации таежной экосистемы и экономический ресурс. Ели и пихты – влаголюбивые красивые деревья, которые выращивали десятки, если не сотни лет. Хотя бы из уважения к коренным сургутянам их надо сохранять.

Я уверен, что на некоторых участках можно найти редкие декоративные кустарники. И их надо пересчитать и правильно пересадить».

Позиция потенциального застройщика

Редакция siapress.ru обратилась с вопросами на эту тему в компанию «Брусника», претендующую на комплексное развитие ядра центра Сургута. Представители девелопера рассказали, что сохранение деревьев – один из важных приоритетов даже при возведении жилых домов, не говоря уж о благоустройстве.

Первый опыт по сохранению дерева на стройплощадке Брусника предприняла еще в 2010-х в Новосибирске. Проектировщики квартала «Дунаевского» решили сохранить 24-метровую ель, растущую на участке около 50-60 лет, и построить дом буквально вокруг нее. У дерева была раскидистая крона и развитая корневая система, поэтому инженерам и рабочим пришлось постараться, чтобы при устройстве каркаса и фасада ничего не повредить.

Фото в стадии строительства

«Хвойное оставили там, где росло: подрезали старые ветки, периодически поливаем и подкармливаем удобрениями – уже сейчас на нем видны молодые побеги. Взрослые деревья формируют вокруг себя экосистему территории с новой застройкой. Задача девелоперов – подмечать такие вещи, сохранять и реновировать», – рассказал руководитель проекта «Дунаевский».

И через несколько лет после сдачи дома

Аналогичным образом был сохранен 35-летний дуб на территории Речного порта в Тюмени. Выкорчевывать такую красоту в компании посчитали кощунством, поэтому учли дерево в мастер-плане, сделали вокруг площадь, и теперь следят, чтобы с деревом было все хорошо с точки зрения полива и питания.

Кстати, похожим образом был построен СИА-ПРЕСС ЦЕНТР – там даже переделывали проект, чтобы сохранить больше растущих на участке многолетних деревьев, так что практика сохранения деревьев

Что с пересадкой?

Очевидно, что при строительстве и благоустройстве нельзя будет сохранить все деревья. По этому поводу в «Бруснике» пообещали не вырубать, если речь идет о здоровых и крупных деревьях. на участке между Республики, Минской, Котовского и Холодильной, где будут новые дома, росла 50-летняя ель высотой 12 метров.

«Выкорчевать ее было бы проще, но это противоречит нашим убеждениям», – отметили в «Бруснике». Для спасения дерева и организации ему новой жизни была проведена целая операция: инженеры дождались морозов, чтобы вокруг ели образовался плотный ком земли, и буквально «выпилили» кусок земли шириной три метра и высотой в полтора, чтобы не повредить корни.

И позже, во время оттепели, когда почва стала более податлива, дерево пересадили. Процесс проходил под контролем дендрологов из Казани, которые научились добиваться 100-процентной приживаемости деревьев при пересадке. Теперь 50-летняя ель находится в квартале «На Гастелло» и чувствует себя хорошо. Аналогичный переезд был организован и для других подобных деревьев на участке.

Подобную практику «Брусника» планирует применять и при строительстве в ядре центра Сургута, если выиграет конкурс на КРТ.

Что с новыми деревьями?

Тем не менее, часть деревьев все равно будет вырублена, и девелопер будет обязан провести компенсационное озеленение. У «Брусники» в этом плане накоплен большой опыт – новые деревья закупаются в специальных питомниках (там особым образом формируют корневую систему, чтобы повысить шансы на приживаемость) и высаживаются на новом месте. Причем не просто так, а по плану ландшафтного дизайна.

На фото — еще одна сохраненная ель. Она стала домом для птиц и местом начала пешеходного маршрута по каньону в районе «Шишимская горка» в Екатеринбурге

И в этом плане у «Брусники» есть хорошее реноме – компания взяла два первых места на Национальной премии по ландшафтной архитектуре: за концепцию благоустройства бульвара в «Европейском квартале» и за уже реализованное общественное пространство – пешеходный каньон в «Шишимской горке» в Екатеринбурге.

Итого

Пока и городская власть, и потенциальный девелопер декларируют максимально бережное отношение к зеленым насаждениям в ядре центра Сургута. В любом случае, активной общественности следует наблюдать за ходом работ, чтобы проконтролировать воплощение деклараций в жизнь.