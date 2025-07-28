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При освоении ядра центра Сургута особое внимание уделят сохранению ценных пород деревьев

​В Сургуте при благоустройстве набережной Саймы сохранят ценные породы деревьев

При освоении ядра центра Сургута особое внимание уделят сохранению ценных пород деревьев
Фото администрации Сургута

Администрация Сургута при реализации проекта комплексного развития территории Ядра центра города уделит особое внимание сохранению природного ландшафта и ценных пород деревьев на набережной реки Саймы. Об этом сообщили директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич и директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

По оценке специалистов, в настоящее время на прибрежной территории преобладает поросль ивы. В рамках проекта предусмотрено, что будущий застройщик будет обязан высадить крупномерные деревья, которые не только украсят пространство, но и помогут сформировать благоприятную экологическую среду.

Сохранение зелёного фонда — одно из ключевых условий комплексного развития центра города. Администрация подчёркивает, что благоустройство набережной будет вестись с учётом природных особенностей местности и рекомендаций профильных специалистов.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 290, комментариев: 0
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