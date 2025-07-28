​В Сургуте при благоустройстве набережной Саймы сохранят ценные породы деревьев

Администрация Сургута при реализации проекта комплексного развития территории Ядра центра города уделит особое внимание сохранению природного ландшафта и ценных пород деревьев на набережной реки Саймы. Об этом сообщили директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич и директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

По оценке специалистов, в настоящее время на прибрежной территории преобладает поросль ивы. В рамках проекта предусмотрено, что будущий застройщик будет обязан высадить крупномерные деревья, которые не только украсят пространство, но и помогут сформировать благоприятную экологическую среду.

Сохранение зелёного фонда — одно из ключевых условий комплексного развития центра города. Администрация подчёркивает, что благоустройство набережной будет вестись с учётом природных особенностей местности и рекомендаций профильных специалистов.