Сотрудники Сбербанка в Сургуте рассказали о победе в новой молодежной премии

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На Дне молодежи в Сургуте состоялось историческое событие ‒ впервые была вручена городская премия «Одобрено молодежью». Это уникальная награда, которую присуждает не жюри, а сами жители города. В этом году в рамках пилотного запуска премии учреждениям культуры, спорта, образования и градообразующим предприятиям было предложено самостоятельно выдвинуть своих кандидатов. Имена всех номинантов прозвучали со сцены на Центральной городской площади Сургута. Среди 65 победителей ‒ двое сотрудников Югорского отделения: старший специалист секретариата Аида Боранбаева и Иван Гончаров, ведущий юрисконсульт.

«Для нас большая честь получить признание от самого активного и требовательного жюри ‒ сургутской молодежи. Эта награда ‒ подтверждение того, что наша ежедневная работа в Югорском отделении Сбербанка действительно важна и заметна для города. Мы благодарим за доверие и будем и дальше вносить свой вклад в развитие Сургута», ‒ рассказала старший специалист секретариата Югорского отделения Аида Боранбаева.

«Быть «Одобренным молодежью» ‒ это высокая оценка. Мы гордимся тем, что наши проекты и инициативы находят отклик у молодого поколения. Эта премия ‒ отличный стимул для всей команды Югорского отделения Сбербанка работать еще эффективнее для развития нашего региона», ‒ поделился Иван Гончаров, ведущий юрисконсульт Югорского отделения Сбербанка.

Среди победителей премии в Сургуте те, кто делает город лучше: волонтеры, спортсмены, наставники, лидеры общественных проектов.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбербанк всегда был и остается надежной опорой для развития Югры. Поддержка таких инициатив, как премия «Одобрено молодежью», ‒ наш прямой вклад в будущее региона. Мы видим, как много талантливых и неравнодушных молодых людей живет и работает в Сургуте, и гордимся, что наши коллеги стали частью этого движения. Поздравляю и желаю сургутской молодежи новых ярких побед!»

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