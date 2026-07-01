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​Банк Уралсиб запустил курьерский сервис для дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса

Банк Уралсиб внедряет курьерскую доставку для обслуживания МСБ в регионах без отделений

​Банк Уралсиб запустил курьерский сервис для дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб запустил курьерский сервис*, который позволяет дистанционно открывать расчетные счета и обслуживать клиентов малого и среднего бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка. Возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб доступны в Астрахани, Владикавказе, Кирове, Костроме, Махачкале, Нальчике, Чебоксарах, Элисте. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту с курьерской доставкой.

Также возможности курьерского сервиса при открытии расчетного счета стали доступны и для новых бизнес-клиентов в трех городах присутствия банка – Краснодаре, Оренбурге и Ставрополе.

Специалисты курьерского сервиса помогут оформить документы – в удобное время и в удобном для клиента месте. После этого клиент сможет выполнять ежедневные текущие операции в удобном, функциональном и безопасном интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

Подать заявку на дистанционное открытие расчетного счета и оформление продуктов банка можно здесь. Более подробно узнать о возможностях дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса – можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб 8-800-700-77-16.

*Услуга оказывается с участием партнера ООО «ФИНДОСТАВКА», https://findostavka.ru/ .

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Реклама.ИНН0274062111
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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