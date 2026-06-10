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Сбер запустил новый сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн, который позволяет оформить перевод заработной платы в банк без посещения офиса и заполнения бумажных документов. Теперь для перехода на зарплатное обслуживание клиенту достаточно сформировать заявление в приложении, подписать его простой электронной подписью и направить работодателю напрямую.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Мы добавили возможность переводить зарплату в Сбер в цифровом формате, чтобы сделать процесс быстрым и комфортным. Это хороший пример, как наши технологии упрощают жизнь людей. Мы также рады сообщить об акции для наших новых зарплатных клиентов с розыгрышем автомобиля и тысячи других призов. До 31 июля начните получать заработную плату на карту Сбера и подтвердите участие в акции через СберБанк Онлайн, в офисе банка или во время выездной консультации».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Для всех, кто ценит своё время и предпочитает дистанционное обслуживание, запуск нового сервиса — актуальное событие. Цифровой формат отменяет необходимость в бумажных документах и предоставляет клиентам мгновенный доступ ко всем преимуществам зарплатного проекта непосредственно со смартфона».

Для зарплатных клиентов Сбера сервисы доступны в ускоренном режиме. Например, решения по кредитным продуктам принимаются в течение нескольких минут. Среди преимуществ — скидка до 1% по ипотечным программам и до 2% по потребительским кредитам. Для клиентов также действуют повышенные ставки по вкладам.

Зарплатные клиенты могут рассчитывать на увеличенный кешбэк в супермаркетах, кафе, ресторанах, на АЗС и в других популярных категориях. А в приложении СберБанк Онлайн можно управлять финансами и проводить банковские операции, не выходя из дома. В разделе «Для жизни» собраны все скидки от партнёров банка, развлечения, сервисы для дома, авто и другие полезные опции.

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