В преддверии 23 февраля поисковые запросы и чаты с подругами заполняет один и тот же вопрос: «что подарить?» Стереотипные решения давно не вызывают эмоций — всё чаще женщины ищут подарки с идеей и смыслом. Ко Дню защитника Отечества Сбер предлагает сместить акцент с привычных презентов на цифровые и сервисные форматы.

Один из сценариев — оформить подписку СберПрайм. Она объединяет несколько сервисов: повышенный кешбэк, специальные условия по финансовым продуктам, а также доступ к контенту в онлайн-кинотеатре Okko и музыкальном сервисе Звук. Такой Сюрприз рассчитан на длительное использование — преимущества подписки доступны в течение всего срока её действия.

Дополнит подарок персонализированное поздравление. С помощью нейросети ГигаЧат можно создать индивидуальную открытку и текст — изображение и формулировки генерируются по заданным параметрам, это позволяет адаптировать поздравление под конкретного адресата. Кстати, ГигаЧат ещё и напишет песню по вашему запросу.

